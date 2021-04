Deutsche TV-Sender räumen Sendeplätze für Trauerfeier von Prinz Philip frei

Anzeige

Berlin. Für die Beisetzung von Prinz Philip in Großbritannien am Samstag räumen TV-Sender in Deutschland Sendeplatz frei und berichten zum Teil dann parallel live. Der Privatsender Sat.1 kündigte eine dreieinhalbstündige Live-Sondersendung („Abschied von Prinz Philip - SAT.1 Spezial“) ab 14.30 Uhr an.

Trauerfeier findet auf Schloss Windsor statt

RTL hatte bereits davor bekanntgemacht, die Bestattungszeremonie ab 15.00 Uhr live zu zeigen. Auch der Sender WELT setzt auf eine mehrstündige Berichterstattung ab 14.30 Uhr. Das Erste wiederum plant eine verlängerte „Brisant“-Ausgabe von 16.15 Uhr bis 18.00 Uhr.

Die Trauerfeier für Prinz Philip findet in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Palastgelände von Schloss Windsor am Samstag statt. Wegen der Corona-Maßnahmen sind nur 30 Trauergäste erlaubt, die Masken tragen und Sicherheitsabstand einhalten müssen. Premierminister Boris Johnson sagte seine Teilnahme bereits ab, um Familienmitgliedern den Vortritt zu lassen. So werden neben der Queen natürlich auch die Kinder des Paares, darunter Prinz Charles und Prinzessin Anne, anwesend sein.

Unter normalen Umständen wären Tausende Briten zu Schloss Windsor gereist, um sich von dem Herzog zu verabschieden. Hunderte Angehörige der britischen Streitkräfte hätten außerdem die Straßen in dem Ort besäumt. Aufgrund der Pandemie muss die Zeremonie kleiner ausfallen – und auf Massenversammlung der Bürger verzichtet werden.