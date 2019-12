„Prince Charming“: Gay-Datingshow kommt bald ins Free-TV

Anzeige

Anzeige

Er sucht sie, sie sucht ihn – Datingshows boomen. Ob sie auf Bauernhöfen, einsamen Inseln oder in schicken Villen mit jeder Menge Rosendekor stattfinden – in Sachen Kuppelshows scheint es nichts zu geben, was es nicht gibt. Nur eine Sache gab es lange Zeit nicht: eine Dating-Show für Homosexuelle. Das neue TV-Format „Prince Charming“ änderte genau das – jedoch mit einem kleinen Manko: Denn das Format lief ausschließlich auf der Bezahlplattform „TV Now“ und nicht im Free-TV.

Nichtsdestotrotz: Die Kuppelshow, in der 20 schwule Männer um das Herz von „Prince Charming“ Nicolas Puschmann kämpften, war ein voller Erfolg. Geliefert wurde den Zuschauern alles, was das Kuppelherz begehrt: eine luxuriöse Villa auf Kreta als Schauplatz des Ganzen, jede Menge Eifersucht, Streit und Drama. Denn obwohl die 20 Männer sich zwar im Konkurrenzkampf um das Herz von „Prince Charming“ befinden, sind sie gleichzeitig auch untereinander potenzielle Liebesobjekte. Doch neben allem Drama kommen auch Emotionen und natürlich das lang ersehnte Happy End nicht zu kurz. Dieses, sprich das Finale, ist übrigens bereits auf „RTL Now“ abrufbar – ebenso wie ein Wiedersehen mit dem Mann der Begierde und den Anwärtern auf sein Herz.

„Prince Charming“ ab Frühjahr 2020 im Free TV

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Doch auch Nutzer des frei empfangbaren Fernsehens können schon bald in den Genuss kommen, die Datingshow um „Prince Charming“ anzusehen. Denn ab Frühjahr 2020 soll in dem Privatsender Vox zu sehen sein, wie „Prince Charming“ Nicolas Puschmann sein Herzblatt sucht.

RND/liz