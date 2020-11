„Pretty in Plüsch“: Wer steckt hinter den Puppen der neuen Show?

Anzeige

Köln. Wenn am 27. November die neue Gesangsshow „Pretty in Plüsch“ (Sat.1) startet, werden alle Augen auf die sechs Puppen gerichtet sein, die an der Seite von Promis wie Schauspieler Hardy Krüger jr. und Moderatorin Mareile Höppner ins Rampenlicht treten werden. In der „schrägsten Gesangsshow Deutschlands“ performen sechs Duos auf einer großen Bühne.

Die beiden Juroren Sarah Lombardi und „Bergdoktor“ Hans Sigl werden zusammen mit einem ständig wechselnden Gast die Gesangsdarbietungen der sechs Promi-Puppen-Paarungen bewerten. Im Anschluss dürfen die Zuschauer abstimmen, wer aus der Show rausfliegt. Die eigentlich spannende Frage: Welche berühmten Sängerinnen und Sänger leihen eigentlich den Plüschpuppen ihre Stimme?

Denn nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) sollen unter anderem Sängerin und Ex-Spice-Girl Melanie C („I Turn To You“) und Singer/Songwriter Milow („Ayo Technology“) sowie Jeanette Biedermann („Rock My Life“) den Promis Gesangsunterricht geben und die Puppen zum (Musik-)Leben erwecken. Auf Anfrage des RND hielt sich Sat.1-Chef Kaspar Pflüger (noch) bedeckt.