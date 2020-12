Miese Quoten: Sat.1 schmeißt „Pretty in Plüsch“ vorzeitig aus dem Programm

Anzeige

Ein bisschen „Muppet Show“, etwas „Masked Singer“ und durch Juror Hans Sigl auch eine Prise „Bergdoktor“ – das Konzept der neuen Sat.1-Show „Pretty in Plüsch“ klang vielversprechend. Doch das Interesse der Zuschauer war am Ende so gering, dass der Sender jetzt vorzeitig die Reißleine zieht: Am Freitag läuft die von Michelle Hunziker moderierte Musikshow zum letzten Mal.

In „Pretty in Plüsch“ singen Puppen mit eigenen, angedichteten Charakterzügen – mal schüchtern, mal divenhaft, mal griesgrämig – Duette mit Promis. In der ersten Folge war Komiker Ingolf Lück (62) rausgeflogen, der mit einer Puppe namens Francesca de Rossi gesungen hatte. Wie sich herausstellte, hatte das ehemalige Spice Girl Melanie C (46) der Plüschdiva ihre Stimme geliehen. Vergangene Woche war dann für Mareile Höppner (43) und Jürgen Drews (75) Schluss – das sahen allerdings nur noch 930.000 Zuschauer (3 Prozent Marktanteil). Viel zu wenig für die Prime Time am Freitagabend.

Laut „Bild“ wurden die Mitarbeiter am Montagmittag über das Aus von „Pretty in Plüsch“ informiert. Eine Sendersprecherin bestätigte gegenüber der Zeitung: „Wir erzählen ‚Pretty in Plüsch – Die schrägste Gesangsshow Deutschlands‘ bereits am kommenden Freitag zu Ende. Für die zweite Folge gab es viel positives Feedback, dennoch konnte die Show leider nicht genügend Zuschauer begeistern. Am Freitag wird um 20.15 Uhr das beste Promi-Puppen-Duett in einer großen Finalshow gekürt.“