„Pretty in Plüsch“-Finale: Sat.1 enttarnt alle Puppen

Am Freitagabend hat Sat.1 der Gesangs-Verkleidungsshow „Pretty in Plüsch“ ein vorzeitiges Ende gesetzt: Nach enttäuschenden Quoten wurde das an die Erfolgsshow „The Masked Singer“ angelehnte Format mit einem vorgezogenen Finale beendet. Dabei wurden gleich alle vier verbliebenen Puppen enttarnt - Überraschungen blieben dabei allerdings aus.

Bei „Pretty in Plüsch“ tritt ein Prominenter mit einer Puppe zum Duett an - die Puppe bekommt dabei ihre Stimme von einem weiteren Promi geliehen. Den Auftakt machte Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, der mit Puppe Polly „It‘s tricky“ von Run DMC und „My Sharona“ von The Knack präsentierte. Wie Zuschauer und Jury bereits vermutet hatten, hatte Sängerin und Schauspielerin Jeannette Biedermann Polly ihre Stimme geliehen.

Sarah Lombardi will mit enttarntem Milow singen

Auch bei den weiteren Paaren hatten die Zuschauer richtig geraten: Tänzer Massimo Sinato sang mit Einhorn Didi „Vivo per lei“ von Andrea Bocelli - und Ex-Monrose-Sängerin Mandy Capristo betrat die Bühne. Schauspielerin Janine Kunze performte mit Gurmmel Werner Edel „You‘ve got a friend“ von Carole King - mit der Stimme des belgischen Sängers Milow. Davon war Jurorin Sarah Lombardi derart begeistert, dass sie um ein Duett bat: „Ich würde so gerne mal mit dir singen“, sagte sie.

Den Sieg der ersten und wahrscheinlich einzigen Staffel von „Pretty in Plüsch“ holten indes Ex-Bachelorette Jessica Paszka und Rockmusiker Henning Wehland - dieser verlieh Lauch Kevin die Stimme.