Podcasterin Laura Larsson über Nominierung für Comedypreis: “Nur ein kleiner Babyschritt”

Anzeige

Anzeige

Die populärsten Komikerinnen und Komiker werden am Freitag (20.15 Uhr) in Köln mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. In zehn Kategorien gehen Nominierte ins Rennen, darunter Carolin Kebekus (40), Martina Hill (46), Luke Mockridge (31) und Oliver Pocher (42). Die Entscheidung trifft keine Jury, sondern das Publikum per Online-Abstimmung. Sat.1 überträgt die Gala live im Fernsehen - der Sender hat die Preisverleihung vom Konkurrenten RTL übernommen.

Neu ist neben dem Publikumsvoting in allen Kategorien etwa, dass nun auch lustige Podcasts auf eine Auszeichnung hoffen können. In dieser Sparte wurde vor der Verleihung von den Organisatoren allerdings nachjustiert. In der ursprünglichen Kategorie “Bester Comedy-Podcast” waren nur Produktionen mit männlicher Besetzung nominiert worden - darunter “Fest & Flauschig” mit Jan Böhmermann und Olli Schulz.

“Uns geht es nicht darum, etwas geschenkt zu bekommen”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dies stieß bei Laura Larsson und ihrer Kollegin Ariana Baborie auf Unverständnis. Die beiden Frauen produzieren seit 2016 den erfolgreichen Podcast “Herrengedeck”, indem sie offen über alltägliche Erfahrungen verbunden mit Feminismus und Gleichberechtigung sprechen. Ihr Unverständnis über das Vorgehen der Organisatoren verpackten sie in einer Folge. Daraufhin wurde wurde die Kategorie in “Beste Comedy-Podcasterin” - für Produktionen mit weiblicher Besetzung - und “Bester Comedy-Podcaster” umgewandelt.

Zudem wurde “Herrengedeck” für den Preis nominiert. Doch dies konnte Larsson zunächst gar nicht fassen. “Uns geht es nicht darum, etwas geschenkt zu bekommen. Unser Eindruck war, dass der Comedypreis noch schnell ein paar Frauen an Bord geholt hat, damit sich alles beruhigt”, sagte sie gegenüber der “Ostsee-Zeitung".

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Larsson will “keine geschlechterspezifischen Rubriken”

Anzeige

Zwar freut sie sich über die Abänderung der Kategorie, dennoch schließe sie nicht alle Bevölkerungsschichten mit ein. “Was ist mit gemischten oder queeren Podcasts? Die neue Kategorie ist nur ein kleiner Babyschritt. Wir werden aber versuchen, unvoreingenommen hinzugehen, auch stellvertretend für Frauen in der Medienbranche. Wir wollen einen Eindruck gewinnen, wie weiß und männlich die Veranstaltung wirklich ist”, erklärte sie.

Zudem hält sie weitere Veränderungen des Preises für sinnvoll. “Es darf keine geschlechterspezifischen Rubriken geben. Auch neue Medien sollen mit reingenommen werden. Dieses Jahr hat der Comedypreis das erste Mal Podcasts als Kategorie, aber viel findet auch in den sozialen Netzwerken statt”, so die 31-Jährige.