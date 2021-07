„Raum für neue Dinge“: Baborie und Larsson verkünden Ende ihres Podcasts „Herrengedeck“

Anzeige

Der preisgekrönte Podcast „Herrengedeck“, der exklusiv auf Spotify erscheint, wird eingestellt. Das teilten die Moderatorinnen Laura Larsson und Ariana Baborie in der 207. Folge mit. „Mit dem schwersten Herzen der Welt müssen wir verkünden, dass wir uns nach fast 5 Jahren von Herrengedeck verabschieden“, so die Podcasterinnen. „Diese Aufnahme fiel uns alles andere als leicht und wir hoffen, dass ihr beim Hören der Folge, unsere Gedanken und Gefühle ein bisschen verstehen könnt.“

„Raum für neue Dinge“

In der aktuellen Podcast-Folge erklärt Baborie, dass sie „Raum für neue Dinge“ schaffen möchten. Auch Larsson habe sich bereits während der aktuellen Staffel über das Ende des Podcasts Gedanken gemacht. „Herrengedeck ist nicht eine Person, Herrengedeck gibt es mit Ariana und Laura oder eben gar nicht“, so Larsson. Die Entscheidung hätten sich Beide nicht leicht gemacht. In den nächsten zwei Wochen erscheinen zum Abschied nochmal zwei Folgen, so die Moderatorinnen.

In dem Podcast erzählen die Moderatorinnen über Persönliches und teilen auch ihre Meinung zu Gesellschaftsthemen. Das komödiantische Format wurde mehrmals ausgezeichnet. 2020 gewannen Larsson und Baborie den Deutschen Podcast-Preis in der Kategorie „Beste Comedy-Podcasterin“. 2018 gewannen sie den Deutschen Podcastpreis für „Unterhaltung“. 2019 gehörte „Herrengedeck“ zu den Top-5 der weltweit am meisten gestreamten Podcasts auf Spotify.

Im Zuge der Preisverleihung des Deutschen Comedypreises sorgten Baborie und Larsson für Aufsehen. Nachdem für die erstmals vertretene Kategorie „Bester Comedy-Podcast“ lediglich Produktionen mit männlicher Besetzung nominiert worden waren, kritisierten sie die Veranstalter in einer Folge „Herrengedeck“ und auf ihren Instagram-Kanälen deutlich.

Damit konnten sie erreichen, dass die Kategorie nachträglich umgewandelt und gesplittet wurde, sodass Preise für den „Besten Comedy-Podcaster“ sowie die „Beste Comedy-Podcasterin“ verliehen wurden.