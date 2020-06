Podcast-Charts im Juni 2020, 12.06.2020: Die besten Podcasts Deutschlands auf iTunes und Spotify

Anzeige

Das Angebot an Podcasts in Deutschland ist mittlerweile nahezu unüberschaubar. Die einen handeln von Filmen und Serien, die anderen von Computer- oder Gesellschaftsspielen. Beliebt sind auch Podcasts über Kriminalfälle, das tägliche Leben oder, aus aktuellem Anlass, Corona: Wer sich ein wenig auf den gängigen Plattformen wie iTunes oder Spotify umschaut, verliert schnell den Überblick.

Podcast-Ranking bei iTunes und Spotify

Abhilfe schaffen können die Rankings von Apple, Spotify und Co., die jeweils tagesaktuelle Charts herausbringen. Die Auswahl erfolgt nach eigenen Kriterien. Trotzdem können sie gerade Unentschlossenen dabei helfen, neue Podcasts zu entdecken und auf dem Laufenden zu bleiben. Welche Podcasts aktuell besonders beliebt sind, sehen Sie hier.

Das sind die iTunes und Spotify Podcast-Charts von heute:

iTunes Podcast-Charts im Juni, 12.6.2020

Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten Verbrechen Steingarts Morning Briefing – der Podcast Dick & Doof Mordlust 2 Verbrecher Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft Acht Milliarden - Der Auslands-Podcast Baywatch Berlin

Spotify Podcast-Charts im Juni, 12.6.2020

Gemischtes Hack Fest & Flauschig Mordlust Dick & Doof Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten Nachrichten - Deutschlandfunk Tagesschau in 100 Sekunden Verbrechen PLÖTZLICH SCHWANGER Baywatch Berlin

Podcasts-Charts in Deutschland: Wie werden sie ermittelt?

Wie lassen sich Podcast-Zahlen verlässlich messen? Während Zeitschriften und Zeitungen, der Hörfunk und das Fernsehen auf einheitliche Standards setzen, fehlt ein solcher bisher für Podcasts in Deutschland. Die in diesem Artikel verwendeten Charts basieren auf den Rankings von Apple und Spotify, den aktuell größten Plattformen für Podcasts. Sie greifen jedoch auf jeweils eigene Kriterien bei der Chart-Zusammenstellung zurück.

Die USA sind diesbezüglich bereits einen Schritt weiter und verwenden den sogenannten IAB-Standard zur einheitlichen Messung von Podcastdownloads. Dieser vom Interactive Advertising Bureau ins Leben gerufene Standard dient unter anderem dazu, Podcastern und Advertisern mehr Vergleichbarkeit von Reichweiten auf dem Markt zu bieten. Das Interactive Advertising Bureau (IAB) ist ein internationaler Wirtschaftsverband der Onlinewerbebranche, der die Interessen der digitalen Werbe- und Medienindustrie vertritt und sich für Vereinheitlichungen und Standardisierungen einsetzt.

Beteiligt haben sich an dem Standard beispielsweise Player wie Audible, Libsyn, MidRoll Media, Podtrac oder Nielsen. Auch Plattformen wie Spotify greifen in den USA auf den Guide zurück, um die Performance eines Podcasts zu messen.

Wie kommen die Charts bei iTunes zustande?

Da es sich bei iTunes derzeit um die meistgenutzte Plattform für Podcasts handelt, ist diese in der Regel auch erste Anlaufstelle für aktuelle Podcast-Charts, die Apple mehrfach am Tag veröffentlicht und für alle User bereitstellt. Tatsächlich gilt aber: Wie genau die iTunes-Charts wirklich funktionieren, weiß außer Apple niemand. Denn nach getätigten Downloads in absteigender Reihenfolge scheint sich das Ranking nicht zu bilden. So schaffte es beispielsweise der Podcaster Daniel Friesenecker mit lediglich drei Downloads auf Platz eins der österreichischen iTunes-Charts zu landen.

Wie die Charts genau zustande kommen, lässt sich nur mutmaßen – denkbar ist eine Mischung verschiedener Faktoren, wie etwa Abonnentenzahlen, Aufrufen, Bewertungen, Downloads und sonstigen Nutzerinteraktionen. Außerdem werden die iTunes Podcast-Charts mehrfach täglich aktualisiert, pro Tag kann es also mehrere beliebteste Podcasts geben.

Podcast-Charts bei iTunes und Spotify: Welche Plattform ist wirklich relevant?

Noch immer gilt Apple als wichtigste Plattform, wenn es um Podcasts geht. Das fand auch eine Studie des Podcast-Netzwerks Zebra-Audio.net in Zusammenarbeit mit dem “Podcast-Hosting und Analytics”-Anbieter Podigee Show heraus. Dabei wurden über 6000 Podcasts des Jahres 2019 und deren Nutzerdaten anonym ausgewertet.

Laut der Studie holt Spotify als Bereitsteller von Podcasts mächtig auf. Derzeit sieht die Verteilung wie folgt aus:

Spotify mit 34,4 Prozent Ende 2019 (Anfang 2019 noch 19,7 Prozent)

Apple mit 35,9 Prozent Ende 2019 ( Anfang 2019 noch 42,5 Prozent)

Weitere Plattformen sind Castbox mit 3,6 und Deezer mit 5,1 Prozent gegen Ende des Jahres 2019.

