An diesem Mittwoch (29. April) läuft die 7000. Folge von GZSZ – in Spielfilmlänge. Angesichts dieses Jubiläums zeigt der Playboy in einer Online-Spezial-Ausgabe verschiedene GZSZ-Stars, die in der Vergangenheit bereits für das Magazin die Hüllen fallen ließen. Zu sehen sind darin unter anderem Iris Mareike Steen, Ulrike Frank, Sila Sahin, Nina Bott, Isabell Horn, Uta Kargel und Bonnie Strange.

Den Titel des Online-Specials ziert Steen, die seit zehn Jahren die Rolle der Lilly Seefeld bei GZSZ spielt. “Ich denke immer noch so gerne an die Zeit zurück, damals vor fünf Jahren in New York. Es war eine Wahnsinnserfahrung für mich und ich war so dankbar für die Unterstützung und den Zuspruch, den ich von allen Seiten bekommen habe”, sagt sie gegenüber RTL über das Shooting für den Playboy.

RND/hsc