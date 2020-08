Pietro Lombardi nicht mehr bei DSDS: Alle Jury-Mitglieder bis auf Dieter Bohlen werden ersetzt

Anzeige

Große Veränderung bei “Deutschland sucht den Superstar”: Die Castingshow wird in der kommenden Staffel neue Jury-Mitglieder haben. Der einzige, der sicher dabei bleibt, ist der Pop-Titan Dieter Bohlen selbst. Sänger Pietro Lombardi (28) verkündet sein Aus selbst auf Instagram: “Ich hätte es mir gewünscht, denn ich lebe DSDS. Natürlich ist ein kleines trauriges Auge da. Ich bin leider nicht in der nächsten Staffel in der Jury. Vielen Dank an RTL und Dieter, ich werde die Zeit mit dir vermissen”, erklärt er.

Wer kommt neu in die Jury?

Wie der Sender auf Nachfrage von spot on news bestätigt, wird es bei der kommenden 18. Staffel “eine komplett neue Jury bei ‘DSDS’ geben”. Tänzerin und Choreografie-Expertin Oana Nechiti (32) sind somit raus. Xavier Naidoo (48) ist bereits in der 17. Staffel Anfang dieses Jahres aus der “DSDS”-Jury geflogen und wurde in den Liveshows durch Florian Silbereisen (39) ersetzt. Naidoo wurde vom Sender RTL nach zahlreichen fragwürdigen politischen Äußerungen sprichwörtlich vor die Tür gesetzt.

Wer die drei freigewordenen Plätze einnehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Es kursieren aber bereits Gerüchte um mögliche Nachfolger. Maite Kelly, Michael Wendler, Loredana und Bushido werden im Zusammenhang mit der Castingshow genannt. Offiziell als Jury-Mitglied bestätigt ist aber keiner dieser Musiker.