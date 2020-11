Pechsträhne bei „Grill den Henssler“: Vorspeise des Starkochs fällt zu Boden

Anzeige

Wieder trat TV-Koch Steffen Henssler gegen Prominente bei „Grill den Henssler“ (VOX) an: Das Schlagerduo Marianne & Michael, „GZSZ“-Schauspielerin Chryssanthi Kazavi und „DSDS“-Star Luca Hänni waren dieses Mal bei der Kochshow dabei.

Hensslers Vorspeise fällt zu Boden

Hänni und Henssler traten in der Vorspeisenrunde gegeneinander an und mussten ein Käsesoufflé mit Walnuss und Birne zubereiten. Das gefiel dem TV-Koch überhaupt nicht: Laut Henssler sei es ein Gericht, das „keine Sau“ braucht. Zudem kochte Henssler mit der falschen Butter, die ihm das Kochen weiter erschwerte.

Da Henssler sich in der letzten Sendung verletzt hatte, stellte VOX ihm einen Zivi zur Seite, der beim Servieren helfen sollte. Doch der half eher weniger: Als Hänni und der Zivi das Käsesoufflé servieren wollten, krachten sie ineinander – der Vorspeisenteller des Hensslers landete auf der Treppe anstatt auf dem Jury-Tisch.

Die Pechsträhne hielt auch in den nächsten zwei Runden an. So verlor der Starkoch wieder gegen die Promis: Den Hauptgang des Steirischen Backhendl mit Erdäpfelsalat gewann das Schlagerduo Marianne & Michael und das Dessert konnte Schauspielerin Kazavi für sich entscheiden.

Insgesamt gewannen die prominenten Gäste mit 117 zu 103 Punkten. Doch einen Lichtblick hatte das Ganze: Da die Sendung im Rahmen des RTL-Spendenmarathons lief, spendete VOX für jeden erkochten Punkt 500 Euro. So konnten die Kochteams insgesamt 130.500 Euro an Spenden erspielen.