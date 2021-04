Patrick Dempsey bekommt Gesangsrolle in „Verwünscht“-Fortsetzung

Anzeige

Los Angeles. US-Schauspieler Patrick Dempsey („Grey’s Anatomy“) wird nach eigenen Angaben in der Fortsetzung der Märchenkomödie „Verwünscht“ erstmals seine Singstimme präsentieren. „Ich werde zum ersten Mal singen. Ich habe noch nie zuvor öffentlich gesungen – nicht ohne Grund“, sagte der 55-Jährige dem US-Branchenblatt „Variety“. „Habt also Nachsicht mit mir.“ Er hoffe, dass sein Gesang den Fans gefalle.

Disney-Film „Verwünscht“ kam 2007 in die Kinos

Die erfolgreiche Disney-Komödie „Verwünscht“, in der eine Prinzessin aus der Zeichentrickwelt plötzlich in der Wirklichkeit landet, war 2007 in die Kinos gekommen. Vergangenen Dezember wurde bekannt, dass eine Fortsetzung in Planung ist. Medienberichten zufolge spielt die Schauspielerin Amy Adams wieder in der Hauptrolle, Regie soll Adam Shankman führen.

Dempsey freute sich nach eigenen Angaben über die Arbeiten an dem Film und auch über die geplanten Musicaleinlagen: „Nach 14 Jahren wieder mit allen zu arbeiten ist einfach sehr aufregend. Wir brauchen im Moment etwas Eskapismus. Wir brauchen diese romantischen Komödien und Musicals, um die Menschen aus dem Trübsal zu holen, in dem wir uns befinden.“