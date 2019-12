Anzeige

Köln. Das Warten für Fans hat endlich ein Ende: Amazon hat den Starttermin für die finale Staffel von "Pastewka" verraten. Ab dem 7. Februar flimmern Bastian Pastewka und seine schrecklich verrückte Familie ein letztes Mal über die Bildschirme.

Amazon veröffentlichte am Donnerstag zudem einen Trailer für die neuen Folgen. In der letzten Staffel ist noch einmal der gesamte Cast vereint, der die Serie in den vergangenen Jahren geprägt hat. Mit dabei sind neben Pastewka selbst auch Sonsee Neu, Matthias Matschke, Bettina Lamprecht, Cristina do Rego, Sabine Vitua und Dietrich Hollinderbäumer.

Ein letztes Mal 🤣 🚗 🤨 🍳 🤬 ... Die finale Staffel von #Pastewka startet am 7. Februar bei #PrimeVideo. pic.twitter.com/mOqVX3Cjs5 — Prime Video DE (@PrimeVideoDE) December 20, 2019

Kommen Bastian und Anne wieder zusammen?

Inhaltlich gibt es zu den zehn neuen Folgen bislang kaum Infos. Von Fans mit Spannung erwartet wird vor allem, ob Bastian und Anne nach ihrer Trennung in Staffel acht zum Finale noch mal zusammen kommen.

Die Serie "Pastewka" war 2005 beim Privatsender Sat.1 gestartet. Eine Fortsetzung nach Staffel 7 blieb jedoch aus - bis sich Amazon Prime Video die Rechte für die Serie sicherte. In diesem Jahr verkündeten Bastian Pastewka und sein Team, dass die Serie nach 15 Jahren und zehn Staffeln enden wird.

RND/msc