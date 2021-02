Passende Serie zum Star-Wars-Tag: Disney+ zeigt „Star Wars: The Bad Batch“ ab 4. Mai

Anzeige

Das Star-Wars-Imperium verzweigt sich bei Disney+ immer weiter: Zu sehen gibt es in diesem Frühjahr das neue Serien-Spin-Off „Star Wars: The Bad Batch“, die zweite Serie seit dem Start vom hauseigenen Streamingdienst Disney+. Das wurde auf dem offiziellen Twitter-Konto bekanntgegeben. Ausgerechnet am 4. Mai soll die Animationsserie starten – und dieses Datum ist nicht zufällig gewählt. Denn dieser Tag wurde inoffiziell durch das englische Wortspiel mit dem Datum „May The Force (Fourth) Be With You“ („Möge die Macht (der Vierte) mit Dir sein“) als Star-Wars-Tag gesetzt.

Der „Bad Batch“, das ist eine Elitegruppe der Klone, die bereits in „The Clone Wars“ aufgetreten sind. Die Serie soll laut „Deadline“ den Klonsoldaten folgen, wie sie ihren Weg durch das sich ständig verändernde Star-Wars-Universum nach dem Klonkrieg planen. Das Ganze klingt ein bisschen nach Superheldenplot vor Star-Wars-Setting, denn jedes Mitglied dieser Bad-Batch-Truppe wurde genetisch so verändert, dass es eine besondere Fähigkeit besitzt. Damit sollen diese Klonkrieger eine besonders effektive Kampftruppe darstellen.

Disney+ gibt auch Datum für den Start der „Loki“-Serie bekannt

Gleichzeitig hat Disney laut „Deadline“ auch noch eine weitere Serie in altbekanntem Setting angekündigt. Tom Hiddleston wird wieder ins klebrig-grüne Kostüm von Loki, dem nordischen Gott des Unfugs, schlüpfen und nach den Ereignissen den Marvel-Films „Avengers: Endgame“ Chaos stiften. Die Serie, die einfach nur „Loki“ heißen wird, wurde bereits 2019 angekündigt.