Panne bei “Gottschalk Jauch Schöneberger”: Plötzlich zeigt RTL “CNN”

Da dachten wohl einige Zuschauer am Samstagabend, dass sie versehentlich auf die falsche Taste an der Fernbedienung gekommen sind: Mitten während der Live-Show “Denn sie wissen nicht was passiert - Die Gottschalk Jauch Schöneberger Show” zeigte der Sender plötzlich den amerikanischen Nachrichtenkanal “CNN News”. Barbara Schöneberger und Mark Keller traten dabei gerade gegeneinander an - im Buchstabensuppenduell.

Zuschauer der beliebten Familiensendung rieben sich vor dem Fernseher wohl kurz die Augen - und den Fans im Netz blieb die Panne natürlich auch nicht verborgen. Zahlreiche User kommentierten, schrieben unter anderem: “RTL wurde von CNN gehackt”, “Dass RTL gerade kurz auf CNN News gewechselt hat, war das beste, was diesem Sender jemals passiert ist” und “Da hat der Praktikant wohl die falsche Taste gedrückt.”

RTL selbst hat die Panne bislang noch nicht nicht aufgelöst.

