Pandemie-Krimi-Romanze „Locked down”: Ein Juwelen-Coup als Befreiungsschlag für die Liebe

Eigentlich waren Linda (Anne Hathaway) und Paxton (Chiwetel Ejiofor) gerade dabei, sich nach zehn gemeinsamen Jahren zu trennen. Aber dann kamen Corona und der Lockdown. Nun sitzen die beiden fest in einem ungesund schwebenden Beziehungsstatus und einem geräumigen Londoner Townhouse. Oben im Schlafzimmer quält sich Linda als Marketing-Chefin eines US-Konzerns durch Zoom-Meetings und kann sich, nachdem sie auf Geheiß des Chefs (Ben Stiller) ihr ganzes Team feuern musste, nicht über die eigene Beförderung freuen. Im Souterrain hat sich Paxton eingerichtet und dreht am Rad. Die Trennung lässt ihn auch an seiner beruflichen Existenz als unterbezahlter Kurierfahrer zweifeln. Sogar sein geliebtes Motorrad aus der wilden, alten Zeit wird er verkaufen müssen.

Wenn Linda und Paxton sich in der Küche treffen, geraten sie schnell aneinander. Im Lockdown liegen die Nerven blank und selbst die Zusammenstellung einer Einkaufsliste ist für das getrennte Paar eine Herausforderung. Aber dann kommt Bewegung ins klaustrophobische Beziehungs-Setting. Linda soll den Warenbestand ihrer Firma aus dem Nobel-Kaufhaus „Harrods” räumen, darunter auch ein millionenteurer Diamant, der an einen anonymen Diktator verkauft wurde. Ausgerechnet die Kurierfirma, für die Paxton arbeitet, soll den Transport übernehmen.

Idee für einen kriminellen Coup liegt auf dem Küchentisch

Damit liegt die Idee für einen kriminellen Coup auf dem Küchentisch, die frischen Wind in die dahin siechende Liebesbeziehung bringt. Wie viele Filme, die in der Pandemie entstanden sind, ist auch „Locked Down” von Doug Liman („Edge of Tomor-row”) ein Schnellschuss, der den Wahnsinn des letzten Jahres als Unterhaltungskulisse nutzt. Gerade einmal vier Monate hat es vom ersten Drehbuchentwurf bis zur letzten Klappe gedauert.

Da dürfen gewisse erzählerische Unebenheiten und der etwas unvermittelte Wechsel von der romantischen Dramedy zum Heist-Movie nicht verwundern. Aber gerade im letzten Drittel nimmt „Locked Down” wirklich Fahrt auf, wenn der Coup in den (realen) Katakomben des Londoner Warenhauses Gestalt annimmt. Das gemeinsame Verbrechen wird für die kriselnde Liebe zum Befreiungsschlag und spiegelt zugleich die sehr zeitgeistige Sehnsucht nach einem postpandemischen Neuanfang.

„Locked down” ist ab dem 6. August bei Sky zu sehen.