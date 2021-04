Oscarexperte Steven Gätjen: „Auch im Filmgeschäft gibt es keine Zwerge mehr“

Anzeige

Kein deutscher Reporter wird wohl so sehr mit den Oscars verbunden wie Steven Gätjen. Der Hamburger berichtet seit knapp 20 Jahren für die wichtigste Preisverleihung der Welt vom Roten Teppich – und wird auch in diesem Jahr für Pro Sieben vor Ort sein. Gätjen erzählt exklusiv im RND-Interview, wie Corona seine Arbeit verändert, warum wir Deutschen selten Preise gewinnen und was die Oscars den Golden Globes voraus haben.

Herr Gätjen, Seit 20 Jahren fahren Sie als Reporter zu den Oscars. Doch dieses Jahr ist alles anders – mitten in der Pandemie…

Gätjen: Dass man in diesem Jahr überhaupt hinfahren kann, ist nicht selbstverständlich. Wir haben uns mit einem deutlich kleineren Team als sonst dafür entschieden, weil die Academy gesagt hat: Es lohnt sich, hier passiert eine Menge. Und trotzdem war der Aufwand natürlich ein anderer: mit Maske ins Flugzeug, jetzt sind wir in einer Semiquarantäne und dürfen das Hotel nur für Berufliches verlassen.

Die Oscars waren im vergangenen Jahr das letzte große Event, das noch unter „normalen“ Bedingungen stattgefunden hat.

Gätjen: Ja, da war alles noch wie immer. Dieses Jahr findet die Veranstaltung ja allein Los Angeles an zwei Orten statt: in der Union Station und am Dolby Theatre. Es soll trotz Corona einen Roten Teppich geben. Klar ist, dass es da nicht so wuselig und laut wie sonst sein kann, man musste sich ja quasi seine Interviews „erkämpfen“. Nun darf jeder Prominente nur eine Begleitperson mitbringen, ob das dann der Manager oder die Ehefrau ist, werden wir sehen. Aber genau diese vielen offenen Fragen machen es dieses Jahr besonders spannend.

Werden Sie denn genau so lange vom Roten Teppich senden wie sonst?

Gätjen: Ja, wir planen auch diesmal 1,5 Stunden von dort zu berichten. Aber natürlich haben wir schon einige Beiträge vorbereitet, für den Fall, dass wir die Zeit nicht allein durch Beiträge vom Teppich füllen können. Aber meine Aufgabe ist ja nicht nur Leute vor die Kamera zu bekommen, sondern auch den Zuschauern zu Hause ein Gefühl von der Stimmung und den Eindrücken vor Ort zu geben. Ob dann ein Promi mehr oder weniger stoppt, ist vielleicht gar nicht so wichtig – es gibt immer noch genug über die Richtlinien, die neue Location und die Stimmung zu erzählen.

Kann man überhaupt noch einen Eindruck von „nah dran“ vermitteln, wenn die Veranstaltung an verschiedenen Orten stattfindet?

Gätjen: Auch das wird sicherlich anders sein als sonst. Deswegen bin ich so gespannt, ob es die Oscars schaffen, so glamourös wie gewohnt zu sein. Es gab ja in Pandemiezeiten schon einige Negativbeispiele, die Grammys waren aus meiner Sicht eine Vollkatastrophe, das war ein reines Bauerntheater. Auch die Golden Globes haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Für die Oscars wünsche ich mir, dass das Feiern des Films im Fokus steht.

Es ist ja generell ein merkwürdiges Jahr für die Filmwelt. Kaum hatte 2020 die Möglichkeit, ins Kino zu gehen.

Gätjen: Ja definitiv. Und das merkt man auch bei den Nominierungen: Es fehlen in diesem Jahr die richtig großen Blockbuster mit Supernamen, wie zum Beispiel Brad Pitt in „Once upon a time in Hollywood“ oder Leonardo DiCaprio in „The Revenant“ oder Jennifer Laurence in „SIlver Lignings“. Aber es ist auch toll zu sehen, was es an vielen gibt, die vielleicht sonst nicht die Chance auf eine Nominierung gehabt hätten.

Es ist ja auch eine Chance für die Produktionen der Streamingdienste.

Gätjen: Es ist spannend zu sehen, was die Streamingdienste mittlerweile leisten. Es ist sicherlich nicht alles gut, aber auch nicht alles was von den Filmstudios gemacht wird, ist gut. Die Oscars sind in diesem Jahr schon ein Fingerzeig in die Zukunft, dass man Streamingdienste und Kino gar nicht mehr trennen kann.

Hat die Academy eigentlich aus der Kritik der letzten Jahre gelernt? Wir erinnern uns da zum Beispiel an #oscarssowhite und #oscarssomale.

Gätjen: Ja, das ist deutlich zu sehen. Es sind in diesem Jahr viele tolle Frauen nominiert, viele People of colour und ganz wichtige politische Themen spielen eine Rolle – zum Beispiel bei „Trial of the Chicago 7“.

Die Golden Globes standen dieses Jahr wieder in der Kritik, unter anderem weil die Jury nicht divers genug besetzt ist.

Gätjen: Ich finde, die Golden Globes haben in diesem Jahr einen Riesenschritt zurück gemacht, durch die Nominierungen und der Transparenz dessen, wer da eigentlich entscheidet. Wir reden bei der HFPA von knapp 70 Leuten, die über die Preise entscheiden – bei der Academy sind es mehr als 6000 Mitglieder. Da ist eine Menge passiert, aber klar – auch bei den Oscars ist die Reise noch lange nicht zu Ende.

Warum tun wir Deutschen uns eigentlich so schwer, Oscars zu gewinnen? Den letzten Preis für den besten Film gab es 2007.

Gätjen: Das liegt nicht daran, dass wir schlechter sind – die Konkurrenz ist einfach riesig. Die Streamingdienste haben sogar das Ansehen von deutschen Produktionen und Schauspielern enorm gepusht die letzten Jahre. Das hat die Macht der öffentlich-rechtlichen und auch der Filmstudios komplett aufgebrochen. Man sieht plötzlich, wie viel internationales Potential in den Leuten steckt – ein Oliver Masucci dreht sowas wie „Fantastische Tierwesen“ und Matthias Schweighöfer führt bei „The Swimmers“ selbst Regie – das ist doch großartig. Es ist nur mittlerweile wie im Fußball: Es gibt keine „Zwerge“ mehr. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren bei den Oscars auch wieder abräumen werden.

Wie viele der oscarnominierten Filme haben Sie zur Vorbereitung angeschaut?

Gätjen: An viel Material kommt man gar nicht ran, aber ich bin in der Hinsicht schon pervers (lacht). Ich versuche, mir alles anzugucken, was geht. Das ist für mich auch eine Wertschätzung, die ich den Leuten entgegenbringe, über die ich dann berichte.

Wie viel Zeit investieren Sie pro Woche in das Sichten von Filmen und Serien?

Gätjen: Das Gute ist: je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man (lacht). Deswegen schiebe ich das in die Abendstunden rein. Es gibt Wochen, da gucke ich auch mal keinen Film, aber dann gibt’s auch Wochen, da gucke ich 16, 17 Filme oder Serien.

Was hat denn die Pandemie mit ihrem persönlichen Streamingverhalten gemacht? Haben Sie schon ein eigenes Kino im Keller?

Gätjen: Nein (lacht). Das wär aber eine tolle Idee! Dafür braucht man auch Platz und Muße, aber das wäre ein Traum für mich. Ich hab auf jeden Fall mehr Streaminganbieter abonniert, aber mein Sehverhalten ist auch radikaler geworden. Ich schaue nicht mehr jeden Film oder jede Serie auf Krampf zu Ende. Wenn er mich nach 30 Minuten nicht packt, höre ich mittlerweile auf.

Machen Sie sich eigentlich Sorgen um das Kino an sich?

Gätjen: Wenn die Pandemie eine Sache gezeigt hat, dann, dass wir soziale Wesen sind und eben Filme nicht nur alleine gucken wollen. Es ist doch schön, wenn im Kino jemand an anderen Stellen eines Filmes lacht, weint oder flucht. Was mich traurig macht ist aber, wenn so alteingesessen Kinos die Krise nicht überstehen, wie zum Beispiel das Arclight in Los Angeles. Das ist wirklich ein Verlust.

Zum Abschluss noch ein Tipp: Wer gewinnt auf jeden Fall einen Oscar?

Gätjen: Ich glaube, dass „Mank“ große Chance hat, weil das ein klassischer Hollywoodfilm ist, der das Kino und den Drehbuchautoren zelebriert. Ansonsten hat Frances McDormand mit Nomadland bestimmt auch gute Chancen. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Riz Ahmed mit „Sound of Metal“ ausgezeichnet wird und Vanessa Kirby für „Pieces of a woman“.

Obwohl Sie seit 20 Jahren von den Oscars berichten, durften Sie noch nie auf die Veranstaltung selbst. Klappt es dieses Jahr?

Gätjen: (lacht) Ich träume weiter davon. Aber vielleicht romantisiere ich das auch und meine Vorstellung von dem, wie das wäre, ist viel toller als es wirklich ist.