ORF startet Nachrichtensendung auf Tiktok - und Armin Wolf tanzt

Wien. Der Österreichische Rundfunk (ORF) ist seit Montagvormittag auch auf der chinesischen Kurzfilmplattform Tiktok vertreten. „Zeit im Bild“ (ZiB) heißt der Kanal zur gleichnamigen Nachrichtensendung, der künftig ein jüngeres Publikum ansprechen soll. Die beiden jungen Moderatoren Ambra Schuster und Idan Hanin und ZiB-Moderator Armin Wolf haben den neuen Kanal in einem ersten Video angekündigt.

„Nicht mit einem alten weißen Mann“

„Herzlich willkommen, die ZiB gibt es jetzt auch auf Tiktok, aber nicht mit einem alten, weißen Mann“, sagt Wolf zu Beginn des Videos. Stattdessen übernehmen Schuster und Hanin die Moderation der Videos. Sie wollen die Nutzer „überall dorthin mitnehmen, wo es spannend wird - etwa ins Parlament, auf Demonstrationen und auch hinter die Kulissen der ZiB-Redaktion“.

Tiktok-Tanz

Am Ende des Videos tanzen alle drei sogar einen auf Tiktok bekannten Tanz. Am Ende der 22-Uhr-Ausstrahlung von ZiB am Montag im Fernsehen kündigte Wolf den Start der Sendung auf Tiktok ebenfalls an und performte auch dort den bekannten Tiktok-Tanz.

Dafür erntete er im Internet viel Zuspruch. Ein Nutzer auf Twitter postete das Video und schrieb dazu „Ok, dieser #zib2-Moment ist jetzt schon legendär...“, oder ein anderer Nutzer: „Wie cool kann ein Nachrichten-Moderator sein?“

Ein „logischer und sinnvoller Schritt“

Dass der ORF mit dem neuen Format nun auch auf Tiktok vertreten ist, erklärte Matthias Schrom, ORF 2 Chefredakteur, als einen „logischen und sinnvollen Schritt“. Junge Menschen hätten gezeigt, dass sie mitreden können und wollen, deswegen wolle ZiB oft komplizierte Sachverhalte fundiert und journalistisch einordnen. „Mit ZiB-Tiktok wird das Informationsangebot des ORF in medienadäquater Form auch insbesondere bei jungen Userinnen und Usern um die populäre Tiktok-Plattform erweitert“, wird ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in der Pressemitteilung des ORF zitiert.

Tagesschau auf Tiktok

Damit ist der ORF nicht der erste öffentlich-rechtliche Sender auf der chinesischen Kurzfilmplattform. Auch in Deutschland sind die meisten Öffentlich-Rechtlichen wie ZDF und ARD auf Social Media Plattformen zu finden. Seit 2019 ist auch die Tagesschau auf Tiktok vertreten und hat seitdem fast eine Millionen Follower gesammelt. Trotz anfänglich großer Kritik, da hinter Tiktok der chinesische Multimilliardär Zhang Yiming, ein Anhänger der chinesischen Staatsführung steckt, entschied sich die Tagesschau für den Schritt zu Tiktok: „Wir wollen dort auftauchen, wo die jungen Menschen sind“, so Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur tagesschau, seinerzeit gegenüber der Fachzeitschrift „W&V“.

Stand Dienstagmorgen hat der Account des ORF aktuell 53,6 Tausend Follower und das erste Video 452,8 Tausend Likes. Zu Beginn ist mit ein bis zwei Videos pro Tag zu rechnen, wie ein ORF-Sprecher erklärte.