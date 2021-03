Interview mit Harry und Meghan: CBS kündigt Veröffentlichung weiterer Clips an

Anzeige

London. Der US-Sender CBS will im Laufe des Montags weitere Ausschnitte aus dem Aufsehen erregenden Interview von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) mit Oprah Winfrey veröffentlichen. Das kündigte der TV-Sender auf seiner Webseite an.

Bei den Clips soll es sich um bisher unveröffentlichte Aufnahmen des zweistündigen Interviews handeln. Außerdem werde Moderatorin Oprah Winfrey in der Morgensendung von CBS zu Gast sein, um über das Interview zu sprechen, hieß es in einem Twitter-Post.

In dem Gespräch, das zu großen Teilen am Sonntagabend (US-Ortszeit) ausgestrahlt wurde, erhob das Paar schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie. Unter anderem berichtete Meghan, es habe innerhalb der Familie Spekulationen über die Hautfarbe ihres Sohnes Archie (1) vor dessen Geburt gegeben. Sie habe zudem trotz Suizidgedanken keine Unterstützung erhalten.

Prinz Harry und Meghan geben erstes TV-Interview

Der Herzog und die Herzogin von Sussex, wie die beiden in Großbritannien genannt werden, hatten sich vor etwas mehr als einem Jahr aus dem engeren Kreis der Royals zurückgezogen, um finanziell unabhängig zu werden und sich dem Fokus der Boulevardmedien zu entziehen. Sie verlegten ihren Lebensmittelpunkt zudem in den US-Staat Kalifornien. Bei dem Interview mit Winfrey äußerten sich die beiden erstmals ausführlich dazu in der Öffentlichkeit.