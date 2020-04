“One World”-Konzert und Co.: Diese Highlights laufen am Wochenende noch im TV

Anzeige

In der Coronavirus-Krise laufen spannende Shows im Fernsehen: Die TV-Sender lassen sich in diesen Zeiten viel einfallen, so auch dieses Wochenende. Am Samstag wird das “One World: Together at Home”-Konzert mit berühmten Musikern angekündigt, darunter die Sängerinnen Alicia Keys, Celine Dion, Jennifer Lopez und die Sänger Pharrell Williams, Elton John und Stevie Wonder. Das Event wird von Lady Gaga, der WHO und Global Citizen organisiert und am Sonntag um 19.15 Uhr bei MTV übertragen.

Wiederholt wird “One World” noch mal um 21.05 Uhr im Pay-TV bei E! Entertainment und um 23 Uhr bei Comedy Central. Live übertragen wird das Event ebenfalls online ab 21 Uhr mit einer Vorveranstaltung, bis es um 2 Uhr nachts deutscher Zeit auf Youtube, Facebook, Apple Music, Tidal, Amazon Prime Music und Twitter gestreamt wird. TV Now strahlt das Konzert ebenfalls ab 2 Uhr nachts aus. Vox Up zeigt das Konzert in der Wiederholung am Sonntag um 9.30 Uhr.

Gottschalk, Jauch und Schöneberger

Am Samstag um 20.15 läuft außerdem auf RTL “Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show”: Zu Anfang wird durch Zufall entschieden, wer die Sendung moderiert und welche zwei die Quiz- und Aktionsspiele mitmachen, so RTL. In der Sendung müssen Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger Durchhaltevermögen und Improvisationstalent beweisen. Beide Teams sollen laut RTL im Laufe der Sendung für einen zufällig gewählten Publikumskandidaten 50.000 Euro erspielen.

Eigentlich sollte am Samstag “Wer weiß denn sowas? XXL” mit Kai Pflaume bei der ARD ausgestrahlt werden. Da die geplante Folge nicht rechtzeitig fertiggestellt wurde, springt nun am Samstag um 20.15 Uhr Moderator und Ex-Handballer Alexander Bommes mit seiner Quizshow “Gefragt – Gejagt – Quizmarathon” ein. Darin treten zwölf Kandidaten gegeneinander an.

RND/am