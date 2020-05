Oliver Welke nach Angriff auf ZDF-Team: “Sind einfach nur entsetzt und traurig”

Anzeige

Anzeige

Drei Tage nach dem brutalen Angriff auf ein ZDF-“heute-show”-Kamerateam in Berlin sucht die Kriminalpolizei weiter nach den Tätern und ermittelt zu den Hintergründen. Nun hat sich Moderator Oliver Welke via Twitter zu der Tat geäußert und findet klare Worte für den gewalttätigen Übergriff an dem Journalistenteam.

Wie auf dem Twitter-Profil der ZDF-“heute-show” zu lesen ist, bedankt Welke sich zunächst bei den Mitarbeitern des Securitydienstes, die an diesem Tag womöglich noch Schlimmeres verhindern konnten.

“Waren wir zur falschen Zeit am falschen Ort?”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Doch der Moderator wird auch deutlich, beschreibt seine Fassungslosigkeit über die neue Brutalität, der sich Journalisten aussetzen müssen: “Wir erleben bei Dreharbeiten gelegentlich eine gewisse Grundaggressivität: Man wird mal geschubst, angerempelt oder beschimpft. Dass aber ein Team so enthemmt angegriffen wird, mit Tritten gegen wehrlos am Boden Liegende, ist neu und furchtbar.” Und weiter: “Was wir bisher wissen: Laut Staatsanwaltschaft werden die Täter momentan im linken Spektrum verortet. Was wir absolut nicht wissen: Waren wir zur falschen Zeit am falschen Ort oder handelte es sich um eine gezielte Reaktion auf unsere Dreharbeiten bei der ‘Hygiene-Demo’?”

Oliver Welke: „Wir bedanken uns ganz herzlich für die Welle der Solidarität und die Genesungswünsche, die wir an das Team weitergeleitet haben.“ (1/8) — ZDF heute-show (@heuteshow) May 4, 2020

In einem weiteren Tweet im Feed des Accounts fasst Welke dann die Emotionen, die er und sein Team derzeit teilen, kurz und prägnant zusammen: “Wir sind im Moment einfach nur entsetzt und traurig.”

Kritikern, die das ZDF-Format, oder “die Medien” nicht mögen, empfiehlt er darüber hinaus: “Unser Vorschlag an alle, die unsere Sendung oder ‘die Medien’ nicht mögen: einfach nicht gucken. Oder gucken und aufregen. Aber bitte nicht mit Teleskopstangen auf Menschen einschlagen.”

Anzeige

Doch allem Unverständnis und Verzweiflung mit Blick auf die brutale Tat von Freitag zum Trotz, scheint eines eindeutig zu sein: Den Kopf in den Sand stecken will das ZDF-Team nicht. Ganz im Gegenteil: Denn abgeschlossen wird der Feed der ZDF-“heute-show” mit folgenden Worten: “So viel erst mal zu den Ereignissen vom Freitag. Wir machen jetzt weiter.”

RND/liz