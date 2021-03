Oliver Pocher: So traurig ist er über Dieter Bohlens Abschied bei „DSDS“

Anzeige

Anzeige

Oliver Pocher ist in der Regel nicht zurückhaltend, wenn es darum geht, Kritik auszuteilen. Doch dass Castinglegende Dieter Bohlen jetzt nach 19 Jahren „Deutschland sucht den Superstar“ in Jurorenrente geht, macht den Moderator dann doch fast etwas sentimental. In seinem Videoformat „Bildschirmkontrolle“ äußert sich Pocher nun zum anscheinend nicht ganz freiwilligen Abgang des Poptitans, den der Sender RTL in der vergangenen Woche bekannt gegeben hat

Quasi als Abschiedsgruß an den Dieter liest der Comedian noch mal die besten Sprüche aus der „DSDS“-Zeit vor, die der Ex-Juror selbst bei Instagram gepostet hat. Ein Beispiel: „Bei mir kommen solche Geräusche aus anderen Öffnungen.“

Anzeige

Wer soll Dieter Bohlen bei „DSDS“ ersetzen?

Anzeige

Denn solche Sätze vermisst der 43-jährige Pocher jetzt wohl bei seiner wöchentlichen Castingschau. „Wer ist denn jetzt noch da, um den Sängerinnen das zu sagen, was man sagen müsste?“ Die Frage lässt er mal so im Raum stehen, bevor er über Influencer und Sängerinnen herzieht.

Das letzte Mal wird Dieter Bohlen am 3. April bei „Deutschland sucht den Superstar“ im Finale als Juror zu sehen sein. Danach soll die gesamte Jury einmal ausgewechselt werden. Auch seine Tätigkeit bei der Castingshow „Das Supertalent“ gibt Dieter Bohlen ab.