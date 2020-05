Anzeige

Köln. Nach Podcast und Latenightshow erhält Oliver Pocher nun auch noch eine eigene Dokureihe bei RTL. In “Pocher & Papa auf Reisen” steht er erneut mit seinem Vater Gerhard vor der Kamera. Zunächst gibt es nur zwei Folgen. Los geht es am 19. Juni um 20:15 Uhr mit der ersten Reise nach Thailand. Dort erkunden Pocher und Papa schillernde Ladyboy-Shows, äußerst rustikale Massagen, entbehrliches Klosterleben, scheue Bergvölker und hartes Thaiboxen.

In der zweiten Folge am 26. Juni fliegt das ungleiche Duo ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten - in die USA. Dort nehmen sie besondere Orte in Augenschein. Zum Beispiel eine NASA-Zentrifuge, als Praktikanten bei kernigen Cowboys, als Elvis-Imitatoren in einer Wedding Chapel oder bei schießwütigen Rednecks.

Pocher und Papa stellen sich unter anderem intensiven Astronautentrainings, Botox-Behandlungen, Squaredance-Wettbewerben, Stand-up-Abenteuern und der guten alten Wildschweinjagd - letzteres wird für Oliver Pocher zu einer recht blutigen Angelegenheit...