In seiner Sendung: Oliver Pocher legt Boris Becker mit Fake-Preis rein

Oliver Pocher (42) stichelt immer wieder gegen Tennislegende Boris Becker (52). So hat der Comedian zuletzt eine Sammelaktion für Becker unter dem Motto „Make Boris rich again“ (deutsch: „Macht Boris wieder reich“) gestartet. Mehrfach hatten Reporter von Pochers Team versucht, das gesammelte Geld, rund 500 Euro, an Becker zu übergeben, wie in der Sendung „Pocher – Gefährlich ehrlich“ vom Donnerstagabend gezeigt wurde. Aber erfolglos, der Ex-Tennisstar ging nicht darauf ein.

Doch nun hat Pocher doch noch einen Weg gefunden, Boris Becker hereinzulegen. Wie er in der Sendung und auch in einem Video auf Instagram zeigt, haben er und sein Team sich extra einen Modepreis ausgedacht, den Fashion Brand Award – inklusive Verlag, Homepage und fiktivem Chefredakteur. Und mit dem zeichneten sie Becker aus.

Pocher freut sich über seinen Clou

Der Trick funktionierte: Becker ließ sich für die Verleihung sogar per Videoschalte zu einem von Pochers Redaktionskollegen schalten und nahm den Preis in Empfang, wie in der Sendung zu sehen ist. „Boris Becker hat sich einfach den Fashion Brand Award 2020 verdient und damit auch (nach Abzug aller Kosten) 413,34 Euro!! Wir lassen keinen Helden fallen und machen Boris rich again ...“, scherzt Pocher auf Instagram dazu.

In der Trophäe für den fiktiven Modepreis hatte das Team von Pocher demnach die Spendensumme eingearbeitet.