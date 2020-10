Oliver Mommsen: „Die Political Correctness war für die Kunst einer der perversesten Momente“

Anzeige

Sie spielen in „Papa auf Wolke 7“ den Autisten Klemens. Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor?

Ich hatte das Glück, dass ich 2019 fürs Theater bereits eine Figur spielen durfte, die das Aspergersyndrom hat. Als dann „Papa auf Wolke 7“ kam, dachte ich: Wie toll ist das denn? Ich darf auf dem aufbauen, was ich schon angefangen habe. Es gibt in letzter Zeit viele Filme und Berichte, die sich um das Thema Asperger und Autismus drehen, und manche behaupten sogar, dass Autismus jetzt so aufploppt, weil unsere Welt so komplex geworden ist, dass man Menschen braucht, die einen anderen Zugang haben. Mit Menschen, die das Aspergersyndrom haben, kannst du keine Lobbyarbeit betreiben. Du kannst sie dir nicht vor den Karren spannen, um irgendwas durchzuziehen, weil sie sagen, was sie denken. Das kann in unserer Zeit, in der wir alle taktieren, lügen, flunkern, eine sehr poetische Seite dieser Krankheit sein. Der Versuch, Autismus zu verstehen, ist ein bisschen, als würde man versuchen, das Weltall zu verstehen. Jeder Autist ist anders. Dass man sich der Art und Weise so eines Menschen annähert, ist auch eine große Chance und Verantwortung.

Es ist ja auch ein sehr sensibles Thema, man kann damit sicher auch Menschen vor den Kopf stoßen, wenn man die Figur zu klischeehaft darstellt. Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich mache diesen Beruf, weil ich unterhalten will. Ich will nicht erziehen. Das war auch ein Grund, warum ich beim „Tatort“ irgendwann echt genervt war, weil dann der „Tatort-Faktencheck“ kam und jeder Film an der Realität gemessen wurde. Dass du, wenn eine Figur so explizit mit einem Beruf, einer Neigung oder Krankheit ausgestattet ist, die Sorgfaltspflicht hast, dich da reinzuarbeiten, ist klar. Aber ich will nicht an der Realität gemessen werden. Das ist meine künstlerische Freiheit und für die kämpfe ich. Ich finde auch, dass die Political Correctness für die Kunst einer der perversesten Momente war, die es gibt. Kunst darf erst mal alles neu erfinden.

Ihre Figur Klemens ist nicht nur Autist, sondern auch alleinerziehender Vater. Wie würde das Ihr Leben verändern, wenn Sie alleinerziehend wären?

Das hätte nicht geklappt. So wie ich unterwegs bin als Schauspieler – ungefähr die Hälfte des Jahres weg – kannst du keine Kinder alleine aufziehen. Da brauchst du einen Partner.

Die Pflegerin des Opas im Film sagt Ihrer Figur Klemens, dass er ein guter Papa ist. Was macht einen guten Vater für Sie aus?

Also erst mal musst du als Vater da sein, in welcher Form es dir auch möglich ist. Kinder sind nicht dazu da, dass du dir ein Familienfoto auf den Schreibtisch stellst oder ihre Namen auf deine Jacht schreibst. Kinder sind dazu da, um mit ihnen zu wachsen. Das ist auch eine Begegnung mit der eigenen Geschichte, der eigenen Kindheit, mit Wünschen und Ängsten. Diesen Weg gehst du mit den Kindern mit. Und jetzt sitzt du bis morgens mit ihnen in der Küche und verhandelst Themen, die du mit jedem anderen Erwachsenen nicht schöner bequatschen, belachen und betrauern könntest.

Klemens überrascht seine Angebetete im Film mit einem Lied, das er spontan für sie singt. Was war der schönste Liebesbeweis, den Sie einer Frau mal gemacht haben?

Also der doofste Liebesbeweis war, als ich während meines Zivildienstes in Düsseldorf – ich war schwer verliebt, nicht wirklich glücklich – mit dem Zug nach Hamburg gefahren bin. Da habe ich im Passautomaten einen Viererstreifen Bilder von mir aufgenommen, einen Strauß Blumen gekauft, bin zur Adresse der Angebeteten gefahren, habe das Arrangement vor die Tür gelegt, unten geklingelt und bin zurück nach Düsseldorf gefahren. Ist schön als Anekdote, war aber eher schmerzhaft und unerfolgreich.

Und gibt es auch noch einen schönen Liebesbeweis mit Happy End?

Ja, Oskar, mein Sohn, 23, und Lotte, 18. Das ist nicht zu toppen.

Der Vater Ihrer Figur Klemens sitzt ständig im Whirlpool, geht Skat spielen und will den Tracker an seinem Rollator austricksen …

So lässt es sich alt werden, oder? Oder auch wie der Kollege Peter Franke, der den Opa spielt. Solche Kollegen zu sehen, macht Mut. Bei anderen Berufen wirst du mit siebzehneinhalb Jahren ausgesondert und hier kannst du arbeiten, bis du umkippst, wenn du wach in der Birne bleibst und das Schicksal es mit dir einigermaßen gut meint.

Sie wollen also am liebsten mit 90 noch drehen?

Ich hoffe, dass ich den Gong höre, wenn es Zeit ist zu gehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich zum Schlussapplaus die Augen zumache.

„Papa auf Wolke 7“ läuft am Freitag, 30. Oktober, um 20.15 Uhr im Ersten.