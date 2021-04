Oliver Masucci: erst Corona-Impfung, dann Hollywooddreh

Anzeige

In Deutschland müsste Schauspieler Oliver Masucci vermutlich noch etwas auf seine Corona-Impfung warten, in den USA hingegen ging‘s für den 52-Jährigen plötzlich schnell schnell: Vor einem Hollywooddreh wurde Masucci geimpft, wie er der „Bild am Sonntag“ erzählt. „Als ich in den USA ankam, bin ich als Erstes dorthin gefahren, um mich gegen Corona impfen zu lassen“, so Masucci. Den Termin habe er sich online organisiert.

An der deutschen Corona-Strategie übt der Schauspieler im Interview Kritik: „Nachdem unsere Regierung verschlafen hat und denen nichts anderes einfällt, als alles dichtzumachen, fand ich es als Deutscher ganz passend, mich in den USA mit dem guten deutschen Biontech/Pfizer impfen zu lassen“, so Masucci.

Demnächst ist Masucci in „The Girlfriend Experience“ bei Amazon Prime zu sehen, wann der Film „Day Shift“, den er gerade mit Jamie Foxx in den USA dreht, auf Netflix zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.