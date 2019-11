Oli P. feiert Comeback als Schauspieler in “Nachtschwestern”

Anzeige

Oli P. (41) steht wieder vor der Kamera. Der ehemalige "GZSZ"-Darsteller feiert sein Comeback als Schauspieler in der RTL-Serie "Nachtschwestern", in der er die Hauptrolle Jonas ergattern konnte. Das verkündet der Sender RTL auf seiner Webseite.

"Ich fand die Szenen und die Rolle sehr, sehr lustig, weil man dazu auch eine gehörige Portion Selbstironie mitbringen muss", verrät Oliver Petszokat, so der bürgerliche Name des Darstellers, "die habe ich immer im Gepäck und deshalb habe ich mich sehr über das Angebot gefreut." Seine Rolle sei sehr aktuell. Es gehe um soziale Netzwerke. "Wenn die Zuschauer mich sehen, werden sie sich wahrscheinlich fragen: Hä, ist das nicht der Oli? Man wird schon zweimal hinschauen müssen und es wird sehr komisch werden", versichert der 41-Jährige.

Oli P. hat schon mehrfach im Krankenhaus gedreht

Ein Dreh-Set im Krankenhaus sei Petszokat keineswegs fremd. "Ulkig ist also tatsächlich, dass ich schon mehrfach in einem Krankenhaus gedreht habe, aber noch nie in einem gelegen habe", erklärt er. Derzeit werden die neuen Folgen mit Oli P. von UFA Serial Drama in Berlin und Köln produziert. Die Ausstrahlung ist für 2020 in der Primetime bei RTL geplant.

RND/eee/spot