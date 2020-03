Odenthal-Tatort “Leonessa”: Nichts für reine Krimi-Puristen

Anzeige

So hilflos, so verzweifelt und wütend ist Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) wohl bisher noch nie in ihrer langen TV-Karriere gewesen. Und eigentlich wäre sie am Ende der 90 Minuten reif für die Rente oder zumindest für eine längere Auszeit im schönen Italien bei ihrem alten Kollegen Mario Kopper, der schon vor zwei Jahren die “Tatort”-Reihe verlassen hat, um in seiner Heimat den Zitronen beim Wachsen zuzusehen.

Aber Lena hängt nach unglaublichen 30 TV-Dienstjahren als Ludwigshafener Kommissarin ihren Job nicht einfach so an den Nagel, ein weiterer “Tatort” mit ihr, Arbeitstitel “Unter Wölfen”, ist bereits abgedreht und wird wohl dieses Jahr noch zu sehen sein. Und schließlich hat sich die Qualität ihrer Fälle zuletzt ja auch nach einer ziemlich langen Durststrecke wieder merklich gebessert.

Fall “Leonessa” ist nichts für reine Krimi-Puristen

Das trifft auch auf den aktuellen Fall “Leonessa” zu, der allerdings nichts ist für reine Krimi-Puristen, sondern für Zuschauer, die auch auf dem traditionellen Sendeplatz am Sonntagabend bereit sind, sich auf ein düsteres Sozialdrama einzulassen. Also auf einen Film, den man von Inhalt und Form eigentlich eher in der ARD am Mittwochabend erwartet. Inszeniert hat ihn Connie Walther nach einem Drehbuch von Wolfgang Stauch.

Dennoch, gemordet wird trotzdem. Tatort ist die Vorstadtkneipe “Hans und Hannes” mitten in einem Problembezirk von Ludwigshafen. Opfer ist der Wirt Hans Schilling, der in seiner Kneipe scheinbar grundlos erschossen wird. Aber da er sich gern eingemischt und dabei als Vorortsheriff mit Sozialarbeiter-Touch für Recht und Ordnung gesorgt hat, haben Lena Odenthal und ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) schnell den Verdacht, dass er sich jetzt vermutlich einmal zu viel eingemischt hat.

Notruf erst zehn Minuten nach den tödlichen Schüssen

Gefunden wird der Wirt von dem jugendlichen Migranten Samir (Mohamed Issa, der seine Karriere in der “Lindenstraße” begonnen hat). Allerdings ist es sehr seltsam, dass der Notruf erst zehn Minuten nach den tödlichen Schüssen bei der Polizei eingegangen ist.

Und seltsam ist auch Samirs Beziehung zu dem jugendlichen Duo Leon (Michelangelo Fortuzzi) und Vanessa (Lena Urzendowsky), das dem Film den Titel gegeben hat. Die beiden 15-Jährigen sind unzertrennlich, werden im Viertel daher gern Brangelina für Arme genannt, haben aber dennoch offenbar kein intimes Verhältnis, sondern eher eine geschäftliche Beziehung. Auffällig ist besonders ihr Lebensstil. Obwohl sie nämlich aus sehr bescheidenen Verhältnissen stammen, verfügen sie über teure Klamotten und Smartphones. Und bezahlen gern mal bei “Hans und Hannes” ihren Gin Tonic mit einem Hunderteuroschein.

Elend kaputter Familienbeziehungen

Aber was hat das alles mit dem erschossenen Wirt zu tun? Diese Frage steht dann auch im Mittelpunkt der klassisch ablaufenden Ermittlungen, bei denen Odenthal und Stern sich vor allem mit dem sozialen Umfeld der drei Teenager auseinandersetzen.

Und das Ergebnis ist sehr bedrückend – auch für die Kommissarinnen, weil sie dabei mit dem ganzen Elend kaputter Familienbeziehungen konfrontiert werden. Der Film zeichnet dann auch ein vermutlich leider recht realistisches Bild von völlig zerstörten Eltern-Kind-Beziehungen, aus denen es für die Beteiligten offenbar kein Entrinnen mehr gibt.

Allerdings beschränkt er sich dabei vor allem auf die Rolle der Jugendlichen, für die Eltern bleibt kaum Zeit, bis auf ein paar bekannte Stereotypen (Alkohol, Arbeitslosigkeit, familiäre Gewalt). Und mehr ist wohl im Rahmen eines Sonntagskrimis auch nicht möglich gewesen. So bleibt vieles trotz seiner Brisanz leider recht klischeehaft.

Erstaunlich emotional agierende Odenthal

Aber auch das reicht schon aus, ist so beklemmend und zutiefst pessimistisch, dass die erstaunlich emotional agierende Odenthal an ihrer Rolle zu zerbrechen droht und man am Ende ihrem müde-zerfurchten Gesicht die ganze Belastung dieses Falles ansieht.

Dagegen bleibt ihre jüngere Kollegin Stern wahnsinnig cool und berechnend – wohl die einzige Art, um als Polizistin mit alldem umzugehen. Kurzum: Dieser “Tatort” bietet wirklich harte, schwerverdauliche Kost, aber leider kaum Krimispannung. Und fast einziger Lichtblick in diesem TV-Jammertal ist der brillant spielende und mit 20 Jahren schon mit mehreren Preisen ausgezeichnete Jungstar Lena Urzendowsky (“Das weiße Kaninchen”, “Der große Rudolph”), der auch diesem kleinen schmutzigen Film ein wenig jugendlichen Glanz verschafft.