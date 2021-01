NRW-Vize: Virologen sollen weniger in Talkshows auftreten

Stillstand nur im Stau – ein merkwürdiger Lockdown

Deutschland verzeichnet einen neuen Rekord bei den Todeszahlen – doch in den Mittelgebirgen herrscht Gedränge auf den Rodelpisten. An diesem Wochenende startet Deutschland in einen „richtigen“ Lockdown mit vielen Widersprüchen. Die Sorge vor der Corona-Mutation wächst: London meldet eine Inzidenz von 1000.