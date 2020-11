November auf Amazon Prime: Diese Serien und Filme sind jetzt neu

Anzeige

Zeit für einen entspannten Filmabend oder Lust auf den nächsten ausgiebigen Serienmarathon? Streamingdienste wie Amazon Prime Video sorgen jeden Monat für reichlich Abwechslung. Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien, Staffeln und Filme in diesem Monat anlaufen und geben einen Überblick über die Highlights, die Sie nicht verpassen dürfen.

Neu auf Amazon Prime Video: Highlights im November 2020

Für jeden Monat veröffentlicht Amazon Prime Video eine Liste an Highlights, die bald erscheinen. Darunter beliebte Serienformate, die mit einer neuen Staffel an den Start gehen, komplett neue Serien, die erstmals anlaufen sowie eigene Filmproduktionen oder große Blockbuster.

Im November präsentiert Amazon Prime die dritte Staffel von „The Handmaid’s Tale: Der Report der Magd“ . In der Serie rund um das dystopische Amerika und die Republik Gilead führt Protagonistin June ihren Kampf gegen das Regime weiter.

. In der Serie rund um das dystopische Amerika und die Republik Gilead führt Protagonistin June ihren Kampf gegen das Regime weiter. Der Filmklassiker „Unbreakable“ ist ab 14. November bei Amazon Prime verfügbar. Die royale Serie „The Crown” rund um die Geschehnisse des britischen Königshauses unter Königin Elizabeth II. geht mit der vierten Staffel an den Start. Spannend für Filmfans: Der Blockbuster mit Bruce Willis spielt im selben Universum wie die 2017 und 2019 erschienenen Filme „Split“ und „Glass“.

ist ab 14. November bei Amazon Prime verfügbar. Die royale Serie „The Crown” rund um die Geschehnisse des britischen Königshauses unter Königin Elizabeth II. geht mit der vierten Staffel an den Start. Spannend für Filmfans: Der Blockbuster mit Bruce Willis spielt im selben Universum wie die 2017 und 2019 erschienenen Filme „Split“ und „Glass“. Am 8. November geht „The Grand Budapest Hotel” bei Amazon Prime an den Start. Die vielfach ausgezeichnete deutsch-amerikanische Tragikomödie spielt in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Gustave H. wird legendärer Concierge im Grand Budapest Hotel, wird dann jedoch des Mordes an seiner 84-jährigen Geliebten verdächtigt. Er ergreift die Flucht und will untertauchen, dabei wird er jedoch nicht nur von der Polizei, sondern auch von Verwandten der Verstorbenen verfolgt.

Alle Novemberhighlights im Überblick

Amazon Prime im November: Alle neuen Serien und Staffeln ab 1. November 2020

Monatlich gehen bei Amazon Prime Video eine Reihe neuer Serien oder Staffeln an den Start. Dazu gehören sowohl die sogenannten „Amazon Originals”, also Eigenproduktionen des Video-on-Demand-Anbieters, als auch zahlreiche andere Serienformate. Was in diesem Monat neu hinzukommt, und ab welchem Tag die jeweilige Serie abrufbar ist, listen wir hier auf:

Ab 1. November auf Amazon Prime:

The Handmaid’s Tale Staffel 3

Transformers Cyberverse Staffel 1

Transformers Rescue Bots Staffel 3

Ab 6. November auf Amazon Prime:

El Presidente Staffel 1

Ab 20. November auf Amazon Prime:

Motherland: Fort Salem Staffel 1

The Pack Staffel 1

Ab 21. November auf Amazon Prime:

Schloss Einstein Staffel 23

Amazon Prime im November: Alle neuen Filme ab 1. November 2020

Vor allem bei Filmen kann Amazon Prime Video auftrumpfen. Ob Hollywood-Blockbuster, Eigenproduktion oder Geheimtipp: Fast täglich kommen neue Spielfilme für Amazon-Prime-Abonnenten hinzu. Die Neuheiten des aktuellen Monats im Überblick:

Ab 1. November auf Amazon Prime:

Weiter, immer weiter! – Corona. Die Bundesliga. Der Restart.

Ab 2. November auf Amazon Prime:

96 Hours

Jexi

Ab 3. November auf Amazon Prime:

Trance

Ab 6. November auf Amazon Prime:

Enkel für Anfänger

Ferro

Ab 7. November auf Amazon Prime:

Sonic The Hedgehog

Ab 8. November auf Amazon Prime:

The Grand Budapest Hotel

Ab 10. November auf Amazon Prime:

King Arthur

Nix wie weg – Vom Planeten Erde

Ab 12. November auf Amazon Prime:

Dying Of The Light

Ab 14. November auf Amazon Prime:

Unbreakable

Ab 15. November auf Amazon Prime:

Happy Death Day 2U

Ab 16. November auf Amazon Prime:

Klopp: The Inside Story

Ab 19. November auf Amazon Prime:

Vielleicht, vielleicht auch nicht

Der Hund bleibt

Die Wand

Ab 21. November auf Amazon Prime:

Pearl Harbor

Ab 22. November auf Amazon Prime:

8 Mile

Ab 23. November auf Amazon Prime:

Jede Sekunde zählt – The Guardian

Ab 24. November auf Amazon Prime:

City Of Abduction

Deepwater Horizon

Käpt’n Säbelzahn und der magische Diamant

Ab 25. November auf Amazon Prime:

Friendsgiving

Uncle Frank

Wir

Ab 27. November auf Amazon Prime:

Why Him?

Ab 28. November auf Amazon Prime:

Independence Day

Independence Day 2: Wiederkehr

Ab 29. November auf Amazon Prime:

Der Teufel trägt Prada

Ab 30. November auf Amazon Prime: