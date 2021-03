Noch vor Broadway-Debüt: Diana-Musical im Herbst auf Netflix

Anzeige

New York. Das Musical „Diana“ über das Leben von Prinzessin Diana soll am 1. Oktober beim Streamingdienst Netflix erscheinen, zwei Monate vor seinem geplanten Broadway-Debüt. Sie freuten sich darauf, das Musical erst Zuschauern weltweit auf Netflix zu zeigen und dann wieder ein Live-Publikum am Broadway zu haben, teilten die Show-Produzenten mit. Das Bühnendebüt in New York ist für Dezember geplant.

„Diana: The Musical“ sollte eigentlich im März 2020 im New Yorker Longacre-Theater Premiere feiern, doch die Corona-Pandemie führte zum Aufschub. Ab Juni wurden dann im berühmtesten Theaterviertel der Welt sämtliche Produktionen und Vorstellungen abgesagt. Noch sind die Bühnen geschlossen.

Für die Netflix-Ausstrahlung ist die Aufführung mit den Broadway-Darstellern Jeanna de Waal als Diana und Roe Hartrampf als Prinz Charles im vorigen Jahr ohne Publikum gefilmt worden. Regie führte Tony-Preisträger Christopher Ashley.