Noch einmal “Let’s Dance”: Diese Tänzer treten bei der Profi-Challenge an

Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli hat die diesjährige “Let’s Dance” Staffel am vergangenen Freitag nach einem Kopf-an-Kopf-Finale an der Seite von Profi-Tänzer Massimo Sinato gewonnen. Doch für alle Fans der Sendung ist die Staffel trotzdem noch nicht ganz vorbei: RTL legt am Freitag mit der “Profi-Challenge” nach. In der Show treten noch mal einige der Profitänzer, die den Promis in den vergangenen drei Monaten das Tanzen beigebracht haben, gegeneinander an.

Der Sender hat nun bekanntgegeben, welche der Tänzer dabei sind. So treten die “Let’s Dance”-Profis zum Teil untereinander als Paare an und zum Teil mit anderen Tänzern, die nicht aus der Show bekannt sind.

Das sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen:

​Isabel Edvardsson und Marcus Weiss

und Marcus Weiss Renata und Valentin Lusin

Christina Luft und Christian Polanc

und Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

und Marta Arndt und Robert Beitsch

und Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder

und Victoria Kleinfelder Erich Klann und Anne-Marie Kot

und Anne-Marie Kot Alona Uehlin und Anton Skuratov

und Anton Skuratov Evgeny Vinokurov und Nina Bezzubova

Die “Profi-Challenge” gab es bereits im vergangenen Jahr nach der damaligen “Let’s Dance”-Staffel: Damals gewann Massimo Sinato. Dieses Jahr nimmt er nicht teil. Für die diesjährige Show der Profis hat Tänzer Valentin Lusin im “Let’s Dance”-Finale schon angekündigt: “Es wird magisch.” Mit seiner Frau Renata, die mit Moritz Hans im Finale stand, will er eine Art Märchen präsentieren. Er verspricht Leidenschaft und Romantik - “so wie Renata und ich halt sind”.

Auch Alexander Klaws ist dabei

“Bei mir wird es sehr persönlich, ich habe meinen Mann überredet”, erzählt hingegen Profitänzerin ​Isabel Edvardsson. “Auch ein sehr, sehr guter Freund wird hier sein”, so die Tänzerin zu RTL - und wird dann gleich konkreter: Gemeint ist Alexander Klaws, der 2014 an der Seite von Edvardsson die Show gewonnen hatte.

Beurteilt werden die Profis wie die Promis zuvor auch schon von den Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Wer am Ende gewinnt, entscheiden aber die Zuschauer mit ihren Anrufen.