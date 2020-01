Anzeige

Wegen schlechter Einschaltquoten hat der Sender Sat.1 die Ausstrahlung von „No Body is perfect“ eingestellt und vergibt den Sendeplatz anderweitig. Die Kandidaten und Coaches sind darüber enttäuscht.

Ex-Kandidat Markus Trott erzählt seine bewegende Geschichte in Folge 4. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung spricht der 30-Jährige über seinen Frust: „Als ich davon erfuhr, fühlte ich mich wie überfahren. Es tut mir besonders leid für die anderen zwei Teilnehmer, das ganze Team und die Coaches, da alle einen tollen Job gemacht haben. Leider kann man das nun nicht mehr ändern. Ich glaube mittlerweile, dass Deutschland für solch ein tolles Sendungskonzept nicht gedacht ist. In England, wo das Original herkommt, läuft es ja richtig gut.“

"ABSOLUT!!! Wir brauchen diese Sendung"

Auch Coach Silvana Denker lässt ihre Fans auf Instagram an ihrer Enttäuschung teilhaben und zeigt Bilder, die sie bewegen. Dazu schreibt sie Zeilen, in denen sie verdeutlicht, wie wichtig die Sendung und die Erfahrung für sie war und ist.

Nach drei Folgen zieht Sat.1 den Stecker

Die Sendung "No Body is perfect" ist lediglich an drei Montagen um 20.15 Uhr gelaufen. Die letzte Folge, die am Montag bei Sat.1 zu sehen war, schalteten nur noch rund 880.000 Zuschauer ein.

Ein kleines Trostpflaster für alle Fans: Laut Sat.1 wird die vierte Folge zeitnah beim Streamingdienst Joyn verfügbar sein. Außerdem werden am Weltfrauentag am 8. März alle vier Folgen im TV beim Sender Sixx laufen. Laut "Bild" hat sich Sat.1 noch nicht dazu geäußert, ob "No Body is perfect" nach der ersten Staffel fortgesetzt wird wird. In der Sendung geht es um das eigene Körpergefühl und um Akzeptanz.

