No Angels: Ihr Comeback feiern sie bei Florian Silbereisen

Sandy Moelling, Nadja Benaissa, Jessica Wahls und Lucy Diakowska wagen sich wieder auf eine TV-Bühne. Nachdem die Sängerinnen ihr Comeback als No Angels bekanntgegeben haben, flattern nun die Einladungen herein. Florian Silbereisen hat sich in seiner Sendung „Schlagerchampions - das große Fest der Besten“, die am Samstag um 20.15 Uhr in der ARD läuft, den ersten Auftritt der gecasteten Girlgroup gesichert. Das teilte der MDR mit, der für die Show verantwortlich ist.

Die Band entstand 2000 durch die Castingshow „Popstars“, damals zu fünft. Es folgten mehrere Nummer-1-Hits. 2003 löste sich die Gruppe zunächst auf, bis sie 2007 ohne Vanessa Petruo ins erste Comeback startete. Nachdem Nadja Benaissa 2010 ausstieg, trennten sich die drei verbleibenden Mitglieder 2014.

Proben für den ersten Auftritt sind digital

Die meisten Proben für den Auftritt müssen derweil digital stattfinden, wie der MDR die No Angels zitiert. „Wir üben derzeit – auch wegen Corona - über die Videochatplattform Zoom mit unserem Choreografen. Das ist sehr witzig, weil es alles ein bisschen zeitversetzt ist. Ich mache meine Bewegung zu Ende und dann sehe ich, wie die anderen fertig werden“, sagt Sängerin Jessica Wahls dem Sender.

Die Sängerinnen sollten sich in der Show recht wohl fühlen, denn sie werden auf alte Bekannte treffen. Auch Ross Anthony und Giovanni Zarrella, die in der zweiten Staffel der Castingshow „Popstars“ als Mitglieder der Band Bro‘Sis bekannt wurden, treten auf.

Auf die Ohren soll es eine neue Version der ersten Hitsingle der No Angels, „Daylight in Your Eyes“, geben, wie das ARD-Format „Brisant“ berichtet.