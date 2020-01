Nicht Jürgen von der Lippe hat sich verändert, sondern die Debattenkultur

Anzeige

Es gab eine Zeit, da konnte man Jürgen von der Lippe alles Mögliche zum Vorwurf machen. Seinen Hang zu halluzinogenen Hawaiihemden. Seine brummelige Frühvergreistheit. Seine alterswurschtige Liebe zur niedrigschwelligen Zote. Aber so richtig böse war er nie. Ja, er trug sein Herz auf der Zunge. Ja, er sagte, was er dachte - ohne Rücksicht auf Verletzte. Ein „zerstrittener Haufen“ sei diese ARD, schimpfte er zum Beispiel, als er dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen im Jahr 2001 im Zorn den Rücken kehrte. Es ging um Geld. Und ein bisschen auch um Liebe.

Von der Lippe – das war so einer von der Sorte, die von sich sagt: Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. Er konnte immer gut austeilen. Und natürlich war früher alles besser: „Wenn heute ein Fernsehredakteur eine Idee hat, muss er drei Leute fragen, und er kann sicher sein: Irgendeiner knickt es.“

Gutmütiges Klugscheißertum

Zwölf Jahre lang hatte er in der schon damals altmodischen Samstagabendshow „Geld oder Liebe“ herrlich plüschigen Sitzgruppendenksport und Orangen-auf-der-Nase-Balancieren zelebriert, vor bis zu acht Millionen Zuschauern. Dem WDR-Knuddelbären flogen – im Verbund mit Kameramann „Günni“ – die Herzen zu. Sein gutmütiges Klugscheißertum und seine tapsige Gelassenheit („Was? Wir hängen schon zwanzig Minuten? Das kann nicht sein, Hase!“) verschafften ihm den Ruf eines stammtischtauglichen Intellektuellen. Ja, der Mann liest Bücher. Aber der kann auch Busenwitze.

Zu seinen Trophäen gehören zwei Grimme-Preise, aber auch die Saure Gurke für Frauenfeindlichkeit. Es sind die beiden Pole seines künstlerischen Schaffens. #Metoo? Ist nicht so seins. Er hat immer schon Sätze gesagt, die ihn selbst intellektuell unterfordern. Aber es schwang immer Ironie mit. Eine Chance auf Versöhnung. Bis jetzt.

Er sagt, was er denkt - das hat er immer getan

Seine Kritik an Greta Thunberg klang neu. Unversöhnlich. Und ungewöhnlich hart für einen eigentlich entspannten Weltumarmer, dessen Kernkompetenz es so lange war, Menschen zueinander zu bringen. "Die Leute haben es satt, erzogen zu werden", sagte er der "Hamburger Morgenpost". "Und die Leute haben Greta satt. Wenn sich so ein Mädel hinstellt und die Weltmächtigen anschreit ,How dare you!', und die dann kuschen, ist das für mich Comedy.“ Man hätte gern sein Gesicht gesehen in diesem Moment.

Meine Theorie: Nicht Jürgen von der Lippe hat sich verändert, sondern die Welt um ihn herum. Von der Lippe sagt, was er denkt. Das hat er immer getan. Vor zehn Jahren wäre sein Satz über Greta vom Publikum milde lächelnd als Petitesse abgetan worden. Der Jürgen halt. Heute dagegen wird eine solche Gelegenheit sogleich von allen Seiten auf das Erbarmungsloseste instrumentalisiert. In den grellen, lauten Debatten der Gegenwart wirkt von der Lippe mit seinem Hang zur Niedrigschwelligkeit und zur offensiven Muffeligkeit plötzlich nicht mehr liebenswert altmodisch, sondern wird - von links - vorsätzlich entweder als aggressiv und rechtskonservativ oder -von rechts - als "einer von uns" missverstanden. Beides ist falsch.

„Obszönitäten in philosophische Inhalte quetschen“

Von der Lippe hat sich im Grunde immer als rumpeliger Welterklärer ohne böse Absichten verstanden. TV-Unterhaltung war für ihn immer mehr als „die uneheliche Tochter, die auf den Strich geschickt wird, damit der Sohn Theologie studieren kann“, wie er mal gesagt hat. Er tanzte stets munter auf der Schwelle zwischen Betäubungs- und Belehrungsfernsehen. Komikerkollegin Annette Frier bewundert, dass er „Obszönitäten in philosophische Inhalte quetschen“ könne. Seine Blödeljahre in den Siebzigern mit Hans Werner Olm und den Gebrüdern Blattschuss haben ihn nie davon abgehalten, auch Ausflüge ins Feuilleton zu unternehmen. In „Was liest du?“ stellte er im WDR von 2003 bis 2010 mit je einem prominenten Gast Lieblingslektüre vor.

Die beste Showidee, die er je hatte, liegt noch in der Schublade. Jahrelang träumt er halb im Spaß davon, mit Harald Schmidt eine Show für wehleidige Männer zu machen, ein Hypochonder-Spektakel, in dem sie ihre Zipperlein zelebrieren. Das wäre mal eine echte "Weiße, alte Männer"-Show.

„Obszönitäten in philosophische Inhalte quetschen“: Jürgen von der Lippe bei einem WDR-Fototermin. © Quelle: imago images/Future Image

"Die Leute"? Wer sind "die Leute"?

Von der Lippe hat nicht gesagt, dass der Klimawandel nicht existiere oder eine chinesische Erfindung sei. Er hat nicht gesagt, dass Greta im Unrecht ist. Er hat - allerdings wenig dezent - darauf hingewiesen, dass der heilige Zorn mancher Klimaaktivisten auch Potenzial für Komik in sich trage. Mit den nüchternen Augen des Comedians betrachtet, der die Welt permanent auf ihr komisches Potenzial hin abscannt, kann man zu diesem Ergebnis kommen. Ihn aber jetzt den Thilo Sarrazins dieser Welt zuzuordnen, wäre falsch.

Viel ärgerlicher ist seine Pauschalbehauptung, "die Leute" seien von Greta genervt. Also alle. Wir alle.

Kurze Frage: Wer sind "die Leute"? Und was wollen sie?

Fest steht: Diese sogenannten „Leute“ wollen, finden, denken, reden, tun und meinen so ziemlich alles.

„Die Leute wollen immer mehr“ („Abendzeitung“). „Die Leute wollen digitalen Komfort“ („Frankenpost“). „Die Leute wollen einfache Antworten“ (Richard David Precht). „Die Leute wollen auch mal nach Mallorca“ („Greenpeace-Magazin“). „Die Leute wollen nicht noch mehr Daten“ (Nike-Markenchef Trevor Edwards). „Die Leute wollen ihre Ruhe haben“ (Philosoph Wilhelm Schmid). „Die Leute wollen nicht schon morgens in ein mürrisches Gesicht schauen“ (Privatbutler Daniel Rudolf). „Die Leute wollen keine Veränderungen“ (Schauspieler Michael B. Jordan). „Die Leute sind bereit zum Klimaschutz“ (Grünen-Politiker Sven Giegold). „Die Leute wollen nicht für dumm verkauft werden“ (Digitalberater Adrian Jaro­szynski). „Die Leute wollen, dass wir Probleme lösen“ (Kanzleramtsminister Helge Braun). „Die Leute wollen glücklich sein“ (Musiker Thomas Schwab). „Die Leute wollen nicht glücklich sein“ (Philosoph Daniel Kahnemann).

Sind die Leute, die glücklich sein wollen, dieselben, die nicht glücklich sein wollen? Sind die Leute, die keine Veränderungen wollen, dieselben, die Probleme gelöst haben wollen? Sind die Leute, die digitalen Komfort wollen, dieselben, die nicht noch mehr Daten wollen? Sind die Leute, die auch mal nach Mallorca wollen, dieselben, die ihre Ruhe wollen? Sind die Leute, die einfache Antworten haben wollen, dieselben, die nicht für dumm verkauft werden wollen? Und sind die Leute, die bereit zum Klimaschutz sind, dieselben, die Greta angeblich satt haben?

Applaus und Dämonisierung - beides ist überdreht

Das ist logisch unmöglich. Schlussfolgerung: es gibt "die Leute" gar nicht. "Die Leute" sind nicht von Greta genervt. Manche Leute sind von Greta genervt. Manche nicht. Manche sind von von der Lippe genervt. Manche nicht.

Es gibt keinerlei Anlass, von der Lippes Pauschalkritik am Stil und am Engagement von Greta Thunberg zu verteidigen. Dazu ist sie zu plump. Aber sie taugt nicht als entlarvendes Dokument einer vermeintlichen Rechtsgerichtetheit. Genau genommen hat von der Lippe weder gesagt, dass Greta Thunberg im Unrecht ist, noch dass er sich als "alter, weißer Mann" verunglimpft fühlt. Er hat auf die Frage des Interviewers, ob man "sich frivole Witze in Zeiten von MeToo noch leisten kann, ohne als alter weißer Mann beschimpft zu werden", lediglich gesagt, dass "alter, weißer Mann" als Begriffstrio eine dreifache Diskriminierung darstelle. Und tatsächlich ist sie in den meisten Anwendungsfällen ja genau so gemeint.

Dass er für seine Sätze jetzt Applaus von rechts erhält ist ebenso überdreht wie die Dämonisierung von links. In der Reaktion auf von der Lippes Satz schwingt auf allen Seiten sehr viel aufgestauter Zorn, Empfindlichkeiten, Beleidigtheit mit. Er ist weder der mutige Anti-Mainstream-Prophet, der sich einem "linksgrün versifften" Zeitgeist entgegenstemmt und vermeintlich "unbequeme Wahrheiten" verkündet, noch ist er ein Wegbereiter des Wahnsinns.