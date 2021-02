„New York Times“ entwickelt Online-Abo für Kinder

Anzeige

Anzeige

New York . Die renommierte Zeitung „New York Times“ nimmt verstärkt Kinder als Kunden ins Visier. Zu der bereits in regelmäßigen Abständen erscheinenden Kinder-Beilage in der gedruckten Zeitung sei das Blatt in einer frühen Phase für die Entwicklung eines Online-Abonnements. Die „New York Times“ bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Artikel auf der Online-Plattform „Axios“.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Dabei sollen sich viele Inhalte am Prinzip von Anleitungen orientieren - zum Beispiel zum Bau von Papier-Flugzeugen nach Nasa-Standards. Kindernachrichten werden als Mittel von Medienhäusern gesehen, frühzeitig potenzielle spätere Kunden an sich zu binden.