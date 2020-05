Neuseeländisches Medienhaus wird für weniger als 1 Euro verkauft

Anzeige

Wellington. Eines der größten Medienhäuser Neuseelands wird für umgerechnet weniger als einen Euro verkauft. Wie das australische Unternehmen Nine am Montag mitteilte, werde die Firma Stuff für einen neuseeländischen Dollar - umgerechnet etwa 55 Cent - an Stuff-Chefin Sinead Boucher veräußert.

Stuff betreibt eine Nachrichten-Webseite, neun Tageszeitungen, ein Wochenblatt und ein soziales Medien-Netzwerk. Der Verkauf soll bis Ende dieses Monats über die Bühne gehen.

Größere Sicherheit für die Zeit nach Corona

Mit dem Kauf gelange Stuff in neuseeländischen Besitz und erhalte so für die Zeit nach der Coronakrise größere Sicherheit, sagte Boucher. Nine hatte Stuff 2018 nach der Fusion mit Fairfax Media übernommen und sofort zum Kauf angeboten. Es sei für die Verbraucher und den Wettbewerb wichtig, dass Stuff in lokalen Besitz übergehe, betonte Nine.