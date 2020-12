Neujahrsansprache von Bundeskanzlerin Merkel: Alle Sendetermine

Anzeige

Für viele gehört sie an Silvester neben „Dinner for One“ oder Raclette einfach dazu: die Neujahrsrede der Bundeskanzlerin. Dass sich Staatsoberhäupter oder Regierungschefs zum Jahreswechsel an die Bevölkerung wenden, ist in vielen Ländern Tradition. Oft handelt es sich dabei um eine vorab aufgezeichnete Rede, in der Regel sind die Ansprachen nur wenige Minuten lang.

Auch in diesem Jahr wird Bundeskanzlerin Angela Merkel das turbulente letzte Jahr Revue passieren lassen und einen Ausblick auf das nächste geben. Wo Sie die Ansprache am Silvesterabend live mitverfolgen können, erfahren Sie hier.

Neujahrsansprache 2021 im TV und Livestream: Alle Fernsehsendetermine am 31. Dezember 2020

Die Rede von Merkel an die Bevölkerung findet für gewöhnlich am Silvesterabend statt. Zuerst sehen Sie die Neujahrsübertragung 2020/2021 im ZDF, sie ist angesetzt für 19.25 Uhr. Danach ziehen weitere öffentlich-rechtliche Sender nach. Alle Sender und Uhrzeiten im Überblick:

ZDF: 19.15–19.25 Uhr

Das Erste: 20.10–20.15 Uhr

HR: 20.10–20.15 Uhr

NDR: 20.10–20.15 Uhr

Radio Bremen TV: 20.10 – 20.15 Uhr

RBB: 20.10–20.15 Uhr

SR: 20.10–20.15 Uhr

SWR RP: 20.10–20.15 Uhr

WDR: 20.10–20.15 Uhr

Tagesschau 24: 20.10–20.15 Uhr

Phoenix: 20.10–20.15 Uhr

Parallel können Sie die Neujahrsansprache ebenfalls im Livestream verfolgen. Das funktioniert beispielsweise über die ZDF-Mediathek und die ARD-Mediathek. Die Livestreams gehen zeitgleich zur Fernsehübertragung online.

Angela Merkels Rede als Wiederholung

Sie haben die Neujahrsrede 2020 von Angela Merkel verpasst? In dem Fall können Sie die Ansprache problemlos im Nachhinein über die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender aufrufen. Ebenfalls verfügbar ist die Rede auf der Website der Bundeskanzlerin sowie auf Youtube.