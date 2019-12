Anzeige

Hannover. Dass der Regierungschef die Neujahrsansprache hält, war nicht immer so. Bis 1969 war es die Aufgabe des Bundespräsidenten, sich an Silvester an die Bevölkerung zu wenden, der Bundeskanzler hielt die Weihnachtsansprache. 1970 tauschte man die Rollen, seitdem spricht der Bundeskanzler zum Jahreswechsel, der Bundespräsident hält die Weihnachtsansprache.

Für Angela Merkel ist es bereits die 15. Silvesterrede als Bundeskanzlerin, seitdem sie 2005 erstmals das Amt übernahm. Die vorab aufgezeichnete Rede wird im Fernsehen auf mehreren Sendern ausgestrahlt. Auch im Internet ist die Neujahrsansprache der Kanzlerin zu sehen.

Neujahrsansprache 2020 der Bundeskanzlerin: Sendetermine am 31.12.2019

Als Erstes zeigt das ZDF die Neujahrsansprache von Angela Merkel, und zwar um 19.20 Uhr im Free-TV. Zeitgleich ist die Rede im Internet, in der Mediathek des Senders, zu sehen. Die Programme der ARD ziehen knapp eine Stunde später nach und strahlen die Neujahrsanprache um 20.10 Uhr aus. Auch hier ist die Rede in der ARD-Mediathek abrufbar.

Auf diesen Sendern wird die Neujahrsansprache von Angela Merkel zum Jahreswechsel 2019/2020 übertragen:

ZDF, 19.20 Uhr

Das Erste, 20.10 Uhr

HR, 20.10 Uhr

NDR, 20.10 Uhr

Radio Bremen TV, 20.10 Uhr

RBB, 20.10 Uhr

SR, 20.10 Uhr

SWR BW, 20.10 Uhr

SWR RP, 20.10 Uhr

WDR, 20.10 Uhr

Tagesschau 24, 20.10 Uhr

Neujahrsansprache 2020 von Angela Merkel auf Phoenix

Für hörgeschädigte Menschen gibt es die Neujahrsansprache mit Gebärdensprache auf Phoenix zu sehen. Auch dort wird die Rede um 20.10 Uhr ausgestrahlt.

Neujahrsansprache von Angela Merkel verpasst?

Wer die Rede der Bundeskanzlerin an Silvester verpasst hat, kann die Ansprache auch im Nachgang noch in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender abrufen. Auch auf Youtube und auf der Website der Bundeskanzlerin ist die Neujahrsansprache noch auf unbestimmte Zeit verfügbar. Zudem können dort ältere Reden von Angela Merkel zum Jahreswechsel abgerufen werden.

RND/pf