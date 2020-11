Neues Format von Stefan Raab: Promis müssen Showmaster-Talent beweisen

Anzeige

Köln. Wer hat das Zeug zum „Late Night Host“? In einer neuen Fernsehshow von Produzent Stefan Raab müssen Prominente wie Reiner Calmund, Kai Pflaume oder Nazan Eckes ihr Moderationstalent unter Beweis stellen. In acht Folgen tritt in „Täglich frisch geröstet“ jeweils ein anderer Moderator auf - und ein prominenter Kritiker, der die Moderationsversuche „schonungslos kommentiert“, wie die Mediengruppe RTL am Sonntag mitteilte.

Mit Ralf Moeller geht es los

Am Montag (16. November) geht es mit Ralf Moeller als Host und Comedian Olaf Schubert als „Roaster“ (dt. „Röster“) los. Schubert muss den Schauspieler Moeller dann „rösten“, ihn also als Moderator in die Mangel nehmen. Zu sehen ist das Format auf dem Streamingdienst TV Now.

„Mit Sicherheit sehen wir einige überraschend sehr gute Gastgeber“, sagte Raab (54). „Aber auch einige überraschend sehr schlechte.“ In den weiteren Folgen sind laut RTL dabei: Michael Mittermeier, Jorge González, Evelyn Burdecki und Mario Basler.

Auf die Frage, ob er denn auch gern selbst nochmal moderieren würde, sagte Raab: „Nachdem ich Ralf Moeller bei der Probe gesehen habe, würde ich dagegen nur abstinken.“ Raab hatte sich vor einigen Jahren vom Bildschirm zurückgezogen und ist seither vor allem hinter der Kamera, als Produzent, tätig.