Neuer “The Walking Dead”-Ableger: Jetzt stehen die Darsteller fest

Anzeige

Anzeige

New York. Emmy-Gewinnerin Julia Ormond (54, "Legenden der Leidenschaft") wird in der kommenden "Walking Dead"-Serie "World Beyond" eine wichtige Rolle übernehmen. In einem frisch veröffentlichten Teaser ist die Schauspielerin in der Rolle der Elizabeth zu sehen, die als "charismatische Führerin einer großen, hoch entwickelten und gewaltigen Mannschaft" vorgestellt wird. "Wir sind das letzte Licht der Welt. Wir sind die letzte Hoffnung", ist sie im Teaser zu hören.

There's a new world of the Walking Dead coming to @AMC_TV this spring: pic.twitter.com/2NeMnYsQQv — Scott M. Gimple (@ScottMGimple) November 25, 2019

Erste Generation der Apokalypse

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Spin-Off setzt dort an wo "das Ende der Welt unser Anfang war", heißt es in dem Clip. Die neue Serie dreht sich um die erste Generation, die nach der Apokalypse aufwächst. In weiteren Rollen werden neben Ormond zu sehen sein: Aliyah Royale (19), Alexa Mansour (23), Annet Mahendru (30), Nicolas Cantu (16), Hal Cumpston (20) und Nico Tortorell (31).

In Deutschland soll die Serie bei Amazon Prime Video im Frühjahr nächsten Jahres veröffentlicht werden.

RND/mia/spot