Neuer Teil der ARD-Reihe „Väter allein zu Haus“: Schwules Elternpaar kämpft um sein Kind

„Ich habe mich die letzten sieben Jahre Vollzeit um unsere kleine Tochter gekümmert“, antwortet Andreas im Vorstellungsgespräch auf die Frage, warum er nach dem Abschluss nicht als Ingenieur gearbeitet hat. Der Personalchef verzieht leicht das Gesicht und schaut zu seinem Kollegen herüber. „Wir melden uns“, lautet die Antwort – wie so oft, wenn man sich nicht wieder melden will.

Wenn es um die Erziehung der Kinder geht, sind die Rollenbilder im Umbruch. Aber auf dem Arbeitsmarkt machen Väter, die sich verantwortlich um den Nachwuchs kümmern, die gleichen Erfahrungen wie viele Mütter: Familie und Karriere lassen sich immer noch nicht gut unter einen Hut bringen. Der ARD-Vierteiler „Väter allein zu Haus“ (26. Februar, 20.15 Uhr) beleuchtet das sich verändernde Männer- und Väterbild und stellt eine Gruppe von vier männlichen Erziehungsberechtigten ins Zentrum, die ihre Aufgabe ernst nehmen und beruflich zurückstecken, um sich um ihre lieben Kleinen zu kümmern.

Deutscher Vierteiler im Gegensatz zum australischen Vorbild eher bescheiden

Die ersten beiden Teile „Gerd“ und „Mark“ wurden bereits im September 2019 ausgestrahlt. Nun folgen mit „Timo“, der vor einer Woche gesendet wurde, und der aktuellen Folge „Andreas“ die letzten beiden Episoden. Gemessen an der australischen Serie „House Husbands“, die als Vorbild diente und das Sujet über fünf Staffeln und 58 Folgen ausleuchtete, ist das deutsche Format eher bescheiden. Aber auch hier versucht man, ein möglichst weites Spektrum an modernen Varianten des Elterndaseins abzudecken, und so geht es nun in „Andreas“ um Höhen, Tiefen und Hürden eines schwulen Elternpaares.

Als die Schwester von Christian (Steve Windolf) bei der Geburt ihres Kindes starb, war für ihn und seinen Ehemann Andreas (Tobias van Dieken) schnell klar, dass sie das Kind adoptieren, dessen Vater nicht auffindbar war. Mittlerweile ist die aufgeweckte Stella (Sophia Heinzmann) schon sieben Jahre alt und bringt ihrem Vater Andreas schonend bei, dass sie nun auch alleine zur Schule gehen kann. Während Christian als Feuerwehrmann den Lebensunterhalt verdient, hat Andreas sich nach dem Ende seines Studiums um Kind und Haushalt gekümmert. Er fühlt sich schon wie seine Mutter (Gitta Schweighöfer), die ihr Leben lang Hausfrau war und gerade ihren Ehemann Herbert (Dietrich Adam) vor die Tür gesetzt hat.

Zudem darf Stella, die ihre schwarze Hautfarbe vom biologischen Vater geerbt hat, nicht einmal „Opa“ sagen, weil sie ja genetisch nicht miteinander verwandt seien. Und dann steht auch noch der biologische Vater von Stella eines Tages vor der Tür und will nun, nachdem er von der unbekannten Tochter erfahren hat, eine Rolle in Stellas Leben spielen. Der Mann macht eigentlich einen umgänglichen Eindruck. Trotzdem finden sich die drei Väter, ehe sie es sich versehen, mit einer Sorgerechtsklage vor Gericht wieder. Dem Richter eilt ein konservativer Ruf voraus. Das schwule Elternpaar scheint schlechte Karten zu haben.

Eine Menge Konfliktstoff für 88 Fernsehminuten

Eine Menge Konfliktstoff hat Drehbuchautorin Kirsten Peters („Billy Kuckuck“) in diese Geschichte hineingepackt. Da tut sich auch eine versierte Regisseurin wie Esther Gronenborn („Ein Wochenende im August“) schwer, das alles innerhalb von 88 Fernsehminuten zu einem Happy End zu führen. Im Gegensatz zur vorherigen Folge „Timo“, bei der Gronenborn ebenfalls Regie führte, kommt die letzte Episode etwas angestrengt und steifbeinig daher.

Den Dialogen und Beziehungen der Figuren fehlt der Geruch der Alltäglichkeit genauso wie die emotionale Glaubwürdigkeit. Dass dem Sonnenscheinkind Stella auch noch eine Tumoroperation angedichtet werden muss, damit sich wieder alle vertragen, hat dann fast schon Telenovela-Niveau. Gut funktioniert hingegen der Chor der vier Väterfreunde, die man in den letzten drei Folgen mit ihren diversen männlichen Schrullen ein wenig lieb gewinnen konnte. Sie erinnern vor allem an die besseren Episoden des Vierteilers, dessen tragfähiges Konzept man zu einer größeren, mutigeren Serie ausbauen könnte.