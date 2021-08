Schwarzwald-Team dreht neuen „Tatort“

Anzeige

Gaggenau. Deutet das viele Blut im Schlafzimmer auf einen Mord hin? Immerhin sind ein depressiver Familienvater und sein fünfjähriger Sohn spurlos verschollen. Die Mutter verhält sich sonderbar und verstrickt sich in Widersprüche. Das Ermittlerteam des Schwarzwald-„Tatorts“, Franziska Tobler (Eva Löbau, 49) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 52), bekommt es in seinem neunten Fall mit einer kniffligen Gemengelage zu tun.

Gedreht wurde dieser Tage – wie am Mittwoch in Gaggenau (Landkreis Rastatt). Mit von der Partie sind unter anderem Schauspielerin Nikola Kastner und als Verdächtige Lisa Hagmeister, die – auch in der Rolle der Mutter – aus dem preisgekrönten Sozialdrama „Systemsprenger“ bekannt ist.

Die SWR-Produktion mit dem Titel „An der Buche“ soll im kommenden Jahr im Ersten zu sehen sein. Geschrieben hat das Buch Bernd Lange, der schon den ersten Fall des Schwarzwald-Duos („Tatort – Goldbach“) verantwortete. Regie führt Franziska Schlotterer, die nach „Was wir erben“ ebenfalls zum zweiten Mal mit dem Team zusammenarbeitet.