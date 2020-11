Neuer „Bachelor“ Niko Griesert ist Sohn des Osnabrücker Oberbürgermeisters

Anzeige

Anzeige

Am Mittwoch wurde es offiziell bekanntgegeben: Niko Griesert (30) wird der neue „Bachelor“. Ab Anfang 2021 sucht der 30-Jährige aus Osnabrück in der RTL-Kuppelshow die Frau fürs Leben. Leicht dürften es die möglichen Herzensdamen bei ihm nicht haben, denn der künftige Rosenkavalier kündigte schon an: „Ich bin sehr wählerisch.“

Hat er das vielleicht vom Papa? Der jedenfalls ist kein ganz Unbekannter: Wie nun öffentlich wurde, ist der Vater vom künftigen „Bachelor“ der Osnabrücker Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU). Im Gegensatz zum Sohnemann hat der Vater die große Liebe schon vor langer Zeit gefunden: Niko Grieserts Eltern sind seit 32 Jahren glücklich verheiratet, wie RTL mitteilt. Und ein Enkelkind haben sie übrigens auch schon: Denn „Bachelor“ Niko hat laut Sender eine neunjährige Tochter, die bei ihrer Mutter in den USA lebt. „Das ist ein wunderschöner Teil meines Lebens - der privat bleiben wird“, so Griesert darüber. Er ist seit drei Jahren Single.

Wolfgang Griesert ist nicht nur der Vater vom "Bachelor", sondern auch Oberbürgermeister von Osnabrück. © Quelle: picture alliance / SvenSimon

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Welche zwei Frauen stellt Niko Griesert seinem Vater vor?

Nächstes Jahr werden dann, wie beim „Bachelor“ üblich, am Ende zwei Frauen die Eltern des Rosenkavaliers kennenlernen - und in diesem Fall dann mit dem Osnabrücker Oberbürgermeister zusammen am Tisch sitzen. Wer das sein wird, wird sich zeigen - noch sind die Kandidatinnen nicht bekannt. Niko Griesert kündigt aber schon gegenüber RTL an: „Ich würde nicht eine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte. Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt, das ist sie!“