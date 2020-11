Neue TV-Show: Jenke von Wilmsdorff wagt Schönheitsexperimente

Anzeige

Anzeige

Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff ist bekannt für seinen polarisierenden und manchmal gefährlichen Experimente: So nahm der mittlerweile 55-Jährige schon übermäßig Alkohol zu sich und machte auf das Leben in Armut aufmerksam. Nun geht Wilmsdorff ein nächstes gesellschaftliches Thema an, wie der TV-Sender ProSieben bekanntgab. In der neuen Folge der Sendung „JENKE.“ (30. November, 20.15 Uhr) geht es um Schönheitsideale.

„Schmerzhafte Methoden“

In der Pressemitteilung des Senders hieß es weiter: „Das Streben nach ewiger Jugend und Schönheit lässt Menschen auf die schmerzhaftesten Methoden zurückgreifen. Doch welche davon hat den sichtbar stärksten Effekt gegen das biologische Altern?“ Demnach testet Wilmsdorff im Auftakt der TV-Reihe Schönheitsbehandlungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im Mai 2020 wurde bekannt, dass Wilmsdorff seinen Vertrag mit „RTL“ nicht verlängert und zukünftig mit ProSieben zusammen arbeiten wird.