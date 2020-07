Neue Reality-Musikshow „Battle of the Bands - Boys vs. Girls“ startet auf RTLzwei

Anzeige

Anzeige

Berlin. Neues aus dem Reality-Kosmos: RTLzwei geht an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) mit der Musikshow "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" an den Start. Junge Talente treten in Girl- und Boybands gegeneinander an.

“Gleich in der ersten Folge stehen spannende Battles und Entscheidungen an, denn jedes Mal muss ein Bandmitglied die Show verlassen und nur eine Band kann gewinnen”, kündigt der Sender an. Moderiert wird die Sendung von Jana Ina Zarrella.