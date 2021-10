Neue Netflix-Serie: Julia Garner spielt deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin

Anzeige

Der Fall der deutschen Hochstaplerin Anna Sorokin, die unter dem Namen Anna Delvey die High Society von Manhattan um Hunderttausende Dollar erleichtert hatte, wird zur Netflix-Serie. Der Streamingriese veröffentlichte am Montag erste Fotos, die „Ozark“-Star Julia Garner als Sorokin in „Inventing Anna“ zeigen.

„Die Geschichte ist komplett wahr... bis auf die Teile, die es nicht sind. Julia Garner ist Anna Delvey in ‚Inventing Anna‘“, schrieb Netflix bei Twitter zu den Fotos aus der neuen Serie, für die Hit-Produzentin Shonda Rhimes („Grey‘s Anatomy“, „Scandal“) verantwortlich ist. In weiteren Rollen werden Anna Chlumsky („Veep“), Laverne Cox („Orange Is The New Black“), Katie Lowes („Scandal“) und Alexis Floyd („The Bold Type“) zu sehen sein.

Die Serie soll zehn Folgen haben. Ein Startdatum nannte Netflix bislang nicht, US-Medien spekulieren aber, dass „Inventing Anna“ ab Anfang 2022 zu sehen sein wird. Netflix soll Sorokin 320.000 Dollar (261.000 Euro) für die Rechte bezahlt haben, berichtete vor Monaten „Insider“.

Prozess gegen Sorokin sorgte international für Aufmerksamkeit

Sorokin war schuldig gesprochen worden, weil sie sich in der High Society von Manhattan als angebliche Millionenerbin Anna Delvey Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar (rund 180.000 Euro) erschlichen hatte. Der Prozess gegen Sorokin hatte international für Aufmerksamkeit gesorgt.

Zuletzt war Sorokin nach ihrer vorzeitigen Haftentlassung von der US-Einwanderungsbehörde ICE erneut festgenommen worden. Sie sollte nach Deutschland abgeschoben werden.