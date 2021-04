Peinlicher Papa: Jamie Foxx’ Tochter Corinne war öfter wütend auf den Vater

Anzeige

Er ist schlagfertig, witzig und weltberühmt. Wer würde nicht davon träumen, Jamie Foxx zum Vater zu haben. Die Antwort: seine Tochter Corinne, zumindest manchmal. Als Teenager wurde ihr Dad für sie manchmal zum Albtraum. Die besten oder – je nach Sichtweise – schlimmsten Aktionen von Papa Jamie hat das Vater-Tochter-Duo jetzt kreativ aufgearbeitet – in Form eines Drehbuchs, auf dem die neue Netflix-Comedyserie „Dad, Stop Embarrassing Me!“ basiert. Zu Deutsch: „Papa, hör auf, so peinlich zu sein!“ Zu sehen bei Netflix ab 14. April.

Jamie Foxx übernimmt die Hauptrolle – allerdings spielt er sich nicht selbst, sondern den Besitzer einer Kosmetikfirma namens Brian Dixon. Der überzeugte Junggeselle wird über Nacht zum alleinerziehenden Vater, als seine Teenietochter Sasha bei ihm einzieht. Die wird allerdings nicht von Corinne Foxx gespielt, die als Produzentin der Show fungiert. Sie lässt sich von der Nachwuchsschauspielerin Kyla-Drew Simmons (16) vor der Kamera „vertreten“.

In der Sitcom versucht Vater Brian auf oft unbeholfene Art, am Leben seiner Tochter teilzuhaben. Ungewollte Erziehungstipps bekommt er wiederum von seinem eigenen Vater (gespielt von David Alan Grier), der laut Jamie Foxx „lose auf meinem Stiefvater basiert“. Dank Brians Schwester Chelsea (Porscha Coleman) hat Nichte Sasha allerdings immer eine weibliche Verbündete in dem liebevollen wie imperfekten Dixon-Haushalt.

Heute kann Corinne Foxx über die alten Anekdoten lachen

Corinne Foxx kann heute über die alten Anekdoten lachen. Das war nicht immer so, wie sie beim gemeinsamen Auftritt mit ihrem Vater in einer US-Talkshow verriet: „Wenn du das gerade als Teenager durchmachen musst, ist es gar nicht witzig. Es macht einen wütend.“ Und nie war sie wütender als damals, als Papa die 15-jährige Jamie von der Highschool abholte – entgegen ihrem ausdrücklichen Wunsch.

Foxx trieb es damals auf die Spitze: „Ich bin im dicken Rolls-Royce vorgefahren und stand in der Reihe mit all den Minivans und Hybridautos der anderen Eltern.“ Er drehte die Musik auf und machte das Schiebedach auf, als die Klassentüren aufgingen. Corinne sah ihren Vater schon vom Weitem und wäre am liebsten im Erdboden versunken: „Er winkte wie ein Verrückter. Ich bin abgetaucht, habe mit meinem Handy meine Mutter angerufen und gesagt: ‚Egal was, ich werde nicht bei Dad einsteigen!‘“ Stattdessen ließ sie sich von einer Mitschülerin mitnehmen.

Foxx war es egal, er erzählt die Anekdote bis heute gern – um dann aber auch mal ernst zu werden. Der 53-Jährige gibt zu, schon früh als Papa kapiert zu haben, dass der Spruch „Daddy knows best“ nichts mit der Realität zu tun hat. Foxx: „Vaterschaft ist ein ständiger Lernprozess“ – man lerne aus seinen Fehlern. Was er auch mit seiner neuen Show offensichtlich machen will. Die Dynamik zwischen ihm und seiner inzwischen 27-jährigen Tochter hat sich in echtes Teamwork verwandelt.

Corinne gibt zu, manchmal selbst nervös wie ein Elternteil zu sein, wenn ihr Dad eine schwierige Szene vor der Kamera hat: „Ich vergesse manchmal, dass er einen Oscar gewonnen hat, und denke: ‚Gott, ich hoffe, er bekommt das hin!‘“ Manchmal schimpft sie als Produzentin auch mit ihrem Star, wenn er unnötig lange in seiner Garderobe bleibt. Was er dort tut? Foxx grinst: „Ich freu mich so sehr, mit meiner Tochter arbeiten zu dürfen, dass ich Jesus dafür danke – zwei Stunden lang.“