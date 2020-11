Neue Folgen von „Duell um die Welt“ mit Joko und Klaas – trotz Corona

Anzeige

Schon im November können die Zuschauer auf ProSieben eine neue Ausgabe von „Duell um die Welt– Team Joko gegen Team Klaas“ sehen. Wie der TV-Sender nun bekanntgab, wird eine Folge am 28. November und eine zweite Show am 5. Dezember übertragen (20.15 Uhr). In „Duell um die Welt“ treten die Kandidaten im Team Joko Winterscheidt und Team Klaas Heufer-Umlauf gegeneinander an und müssen schwierige Aufgaben in nahen und fernen Ländern meistern.

Vor der Pandemie gedreht

Doch wie ist das in Corona-Zeiten möglich? Laut dem Sender sei ein Teil der Reisen vor der Pandemie gedreht worden. Außerdem habe die Produktion einiges im letzten Sommer gedreht. Wie in der Pressemitteilung steht, wurden die kommenden Folgen hauptsächlich in Europa gedreht.

Darunter seien Griechenland, Italien, Tschechien und Norwegen gewesen. Die Live-Sendungen im November und Dezember werden ohne Publikum produziert. Laut „DWDL.de“ moderiert wieder Jeannine Michaelsen die Show.