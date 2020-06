Neue Folgen: Dreharbeiten für “Rosenheim-Cops” laufen wieder

Anzeige

Rosenheim. Die "Rosenheim-Cops" stehen wieder vor der Kamera. Die Dreharbeiten zur 20. Staffel der ZDF-Erfolgsserie haben in München, Rosenheim und Umgebung begonnen, wie der Sender am Montag mitteilte. Sie sollen bis in den November hinein laufen. Eigentlicher Drehstart war - vor der Coronavirus-Pandemie so geplant - der 21. April. Schon seit Jahren wird bei den "Rosenheim-Cops" parallel gedreht - ein Team im Studio für die Innenaufnahmen etwa aus dem Polizeirevier, ein Team im Außeneinsatz.

26 neue Folgen sind geplant - mit einer wichtigen Konstanten: "Es gabat a Leich" werde Sekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) auch in diesem Jahr mindestens einmal pro Folge sagen, versprach die Produktionsfirma Bavaria Fiction.

Medical Consultant beobachtet die Dreharbeiten

Wegen Corona wird “jedoch unter besonderen Umständen gearbeitet”. Es gibt ein spezielles Hygienekonzept, wie die Bavaria weiter mitteilte. Ein “Medical Consultant” beobachte den Dreh und achte auf die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen. Das Motto: “Außen steril, innen mit Herz”.

Die 20. ist die erste Staffel nach dem Tod von Joseph Hannesschläger, der jahrelang als Kommissar Korbinian Hofer vor der Kamera stand und im Januar im Alter von 57 an Krebs starb.